平成オワリが放つ新作異世界バトルファンタジー！GCノベルズ12月新作『転生武神　天寿を全うする気はないので強者を求めて旅をする　１　～いずれ再び武神と呼ばれる最強少女の無双録～』予約受付中

写真拡大 (全2枚)

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズ『転生武神　天寿を全うする気はないので強者を求めて旅をする　１　～いずれ再び武神と呼ばれる最強少女の無双録～』（小説：平成オワリ　イラスト：巻羊）を2025年12月26日に発売いたします。




『転生武神　天寿を全うする気はないので強者を求めて旅をする』

平成オワリ先生が贈る新作異世界バトルファンタジーとなります。


発売に向けて、web小説投稿サイトにて書籍版プロトタイプ原稿の無料公開が決定しました!!


更に本作のイラストを担当してくださるのは、様々な分野でご活躍中の巻羊先生。


今回公開したカバーイラストの他にも、美麗なイラストが多数収録予定となります。


ぜひ各通販サイトや店頭にてご予約ください。


＜書籍情報＞


転生武神　天寿を全うする気はないので強者を求めて旅をする　１　～いずれ再び武神と呼ばれる最強少女の無双録～


小説：平成オワリ　イラスト：巻羊
ISBN：9784867168943
1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2025年12月26日


https://gcnovels.jp/book/2018


作品公式Ｘ：https://x.com/tensei_bushin



＜あらすじ＞


穏やかな死から５００年、戦いの中で死ぬことを願った武神は錬金術の力で復活を果たした。


ホムンクルスの少女、テオ・セベイアとして。


だが、武神の願いは生前から変わらず「強者と戦うこと」。


偶然出会った新米錬金術師、アポロを巻き込んで、モンスターにマフィアに貴族にと闘争の中に身を投じる旅を始める。


立ちふさがるものを吹き飛ばしながら、戦いを求める二人旅が始まる――



作品公式Xアカウントはこちら :
https://x.com/tensei_bushin


夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】　https://gcnovels.jp/


2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。


読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。


アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。


新刊は毎月30日頃発売です。



GCノベルズ公式サイト


https://gcnovels.jp/


GCノベルズ公式X（旧Twitter）


https://x.com/gcnovels


マイクロマガジン社公式YouTube


https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では


様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！



【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp