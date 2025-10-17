『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズのPOP UP STOREが開催決定！期間限定POPUPを展開していく「池袋PACKS」、「梅田PACKS」でオープン！

株式会社アニメイトホールディングス

『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズの新商品を取り扱うPOPUP STOREが2025年11月8日～11月30日まで「池袋PACKS」、「梅田PACKS」にてオープンいたします。

『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズPOP UP STOREでは歴代の鬼太郎や目玉おやじ、ねこ娘、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の鬼太郎の父、水木などの新規描き下ろしイラストを使用したグッズを発売いたします。

さらにPOP UP STOREにて、2,200円（税込）お買い上げ毎に、特典イラストシート（全10種）をランダムで１枚プレゼント！

皆様のご来店をお待ちしております！最新情報は公式サイト、公式SNSをチェック！

【詳細】

PACKS公式HP：https://ikebukuro-packs.com/shop/(https://ikebukuro-packs.com/shop/)

PACKS公式X：https://x.com/ikebukuro_packs(https://x.com/ikebukuro_packs)

■『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズ POP UP STORE 概要

開催期間：2025年11月8日～11月30日

開催場所：池袋PACKS・梅田PACKS

池袋：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2-1 池袋PACKS 2F

梅田：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町 3階（アニメイト梅田店内）

営業時間 池袋：11:00～20:00 梅田：11:00～21:00

■キャンペーン情報

特典：特典イラストシート（全10種）

POP UP STOREにて、2,200円（税込）お買い上げ毎に、特典イラストシート（全10種）をランダムで１枚プレゼントいたします。

・特典は数量に限りがございますので、期間中に配布終了となる場合もございます。

・レシートの合算はできません。

・ランダム配布の為、絵柄は選べません。

■新商品情報 発売元：ムービック

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：

(C)水木プロ・東映アニメーション

(C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会

■ムービック：https://www.movic.jp/

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。