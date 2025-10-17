高野洸5th Anniversary Live Tour 「mile」～2nd mile～DVD & Blu-ray発売イベントの模様をカラオケルームに生配信！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、俳優・アーティストとして活躍する高野洸が登場！10月1日(水)リリースされたばかりの『高野洸 5th Anniversary Live Tour 「mile」～2nd mile～』DVD & Blu-rayに収録のライブ本編を高野洸本人と視聴する発売イベントの模様を、11月8日(土)18時から、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームでライブ・ビューイングするほか、後日アーカイブ配信を実施します。

高野洸は、NHK教育番組「天才てれびくんMAX」の全国オーディションを経て、Dream5のメンバーとしてデビューし、アニメ『妖怪ウォッチ』エンディングテーマ「ようかい体操第一」などで一躍注目を集めNHK紅白歌合戦にも出演。グループ活動終了後は俳優として舞台・映像作品に出演し、2019年にはソロCDデビューを果たすなど、多方面で活躍を続けています。

このたびの配信では、ソロCDデビュー5周年を記念し、アーティストとしての集大成と新たな一歩を示したライブツアー『高野洸 5th Anniversary Live Tour 「mile」～2nd mile～』のDVD&Blu-ray購入者限定の応募特典として実施される視聴会の模様を、会場の「J-SQUARE SHINAGAWA」からリアルタイムでお届けします。高野洸本人と一緒にライブ本編を鑑賞しながら、当日を振り返ったコメントなども交えた特別なイベントは必見！さらに、「みるハコ」でしか観られない限定コメント映像もご覧いただけます。

本配信を視聴するためのチケットは、1名あたり2,500円(税込・別途室料)で、本日10月17日(金)から「みるハコ」WEBサイトページにて販売します。なお、「みるハコ」配信チケット１枚で、11月8日(土)18時からの当日の生配信に加え、11月15日(土)から12月31日(水)までの期間中に1回、再視聴いただくことが可能です。（別途室料）

直接会場へ足を運べないという方も、この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで飲食を楽しみながら、高野洸との特別なひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

＝ 【高野洸 5th Anniversary Live Tour 「mile」～2nd mile～】DVD・Blu-ray発売イベント 配信概要 ＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆公演日時：2025年11月8日(土) 開演：18:00(20:30ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後まで(17:30～21:00)を予約推奨時間とします。

◆アーカイブ視聴期間：2025年11月15日(土)12:00～2025年12月31日(水)23:59

※アーカイブ視聴可能回数：1回/枚

◆チケット販売期間： 2025年10月17日(金)18:00～2025年12月31日(水)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は12月29日(月)23:59までとなります。

◆料金：

2,500円(税込)/1人

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/823796/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

