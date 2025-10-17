VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の3Dオンラインライブの配信チケットが販売開始！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（本社：東京都千代田区）は、VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の3Dオンラインライブの配信チケットを本日18時より販売開始したことをお知らせいたします。

■開催日時

2026年1月17日(土) 18時45分開場/19時開演



■アーカイブ視聴期間

2026年2月16日(月)まで



■出演

小日向千虎

ミラ・ルプス



■配信チケット販売価格

早期購入：3,000円

当日購入：3,500円



■チケット購入はこちら！

https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10683

※「ミラ・ルプス＆小日向千虎3Dモデル制作プロジェクト」にご支援してくださった皆様には無料視聴チケットを「GREEN FUNDING」のメッセージ機能にてお送りいたします。



■ハコネクト公式ユニット「code:wltora」紹介

ハコネクト３期生「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の二人による、

音楽活動を中心に活躍中のユニット！

クラウドファンディングにより3Dモデルの制作が決まり、

VTuber事務所ハコネクト初の3D化！



■小日向千虎（こひなた ちこ）紹介

ビリビリがっう～！という挨拶が特徴で、 得意のお歌でみんなの充電をチャージすることができる虎の女の子。

自称スーパーウルトラグレートハイパーワンダフルアルティメットタイガー。

やんちゃでボーイッシュな印象があるが、実は繊細で優しい。

夢は世界中の人たちの充電を1000％にすることヴぁる

誕生日： 10月13日

X：https://x.com/kohinatachiko

YouTube： https://www.youtube.com/@chikoch



■ミラ・ルプス紹介

田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。

狼修行のため学校に通うかたわらで、

人間のことをよく知るために配信を始めた。

ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。

誕生日：4月5日

X：https://x.com/MiraLupus

YouTube： https://www.youtube.com/@MiraVT

■3Dお披露目配信アーカイブはこちら！

小日向千虎3Dお披露目配信アーカイブ

https://www.youtube.com/live/YfktDrX3CxY

ミラ・ルプス3Dお披露目配信アーカイブ

https://www.youtube.com/live/G1wts8FLND0



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。

所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円



▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら

ハコネクト総合お問い合わせフォーム

https://haconect.com/contact/