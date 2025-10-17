『BLACK JACK』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催！

株式会社KThingS

2025/10/17(金)～2025/10/23(木) 東京駅一番街東京キャラクターストリート G階段下ワゴン

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて 『BLACK JACK』POP UP STOREを2025年10月17日（金）～2025年10月23日（木）の期間で開催いたします。

詳細はこちら→https://munyugurumi.jp/news/detail/402

BLACK JACK 商品ラインナップ

購入特典情報

購入特典もお楽しみいただけます。

『BLACK JACK』POP UP STORE 情報

【東京キャラクターストリート G階段下ワゴン】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/225_1_73aad36afc24d5e7cd7ae6f9deae53f6.jpg?v=202510170626 ]

『BLACK JACK』オンライン販売情報

『BLACK JACK』の販売商品は、東京駅キャラクターストリート オンラインプラザでも購入いただけます！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/225_2_c50ede1b5a50c60058819b26445d2372.jpg?v=202510170626 ]

<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売