¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡È°¦¤È¼»ÅÊ¡É¤Î¥ª¥Ú¥é¤ò¡ª¡© ―― ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¤È¤ÎÄó·È¸ø±é¡¡ÅìµþÆó´ü²ñ¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¡ØÆ»²½»Õ¡Ù¿·À©ºî
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÆó´ü²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¡Êºî¶Ê¡§¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Þ¥¹¥«ー¥Ë¡Ë¡ØÆ»²½»Õ¡Ù¡Êºî¶Ê¡§¥ë¥Ã¥¸¥§ー¥í¡¦¥ì¥ª¥ó¥«¥ô¥¡¥Ã¥í¡Ë¤ò¡¢ÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î½Ó±Ñ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡£±é½Ð¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥À¥ß¥¢ー¥Î¡¦¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È¡£±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë¡¢ÏÃÂê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ª¥Ú¥é¡£
10·î18Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¼Ô¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡¡(C)¾åÌîÎ´Ê¸
±é½Ð²È¡§¥À¥ß¥¢ー¥Î¡¦¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È¡¡(C)Stefano Guindani
°¦¡¦¼»ÅÊ¡¦Î¢ÀÚ¤ê――¡È¿´¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤òÉÁ¤¯Æó¤Ä¤ÎÊª¸ì
¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÄÇ¯¤Î·ã¾ð¤ò¡¢¡ØÆ»²½»Õ¡Ù¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È¸½¼Â¤Î¶³¦¤¬Êø¤ì¤ë°¦¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡Ö¼»ÅÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¥Æー¥Þ¤ò»ý¤Á¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¿´Íý·à¤È¤·¤Æ¤â¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
°¦¤¬À¸¤àÉÔ¾òÍý――¤½¤Î´¶¾ð¤Î¸¶·¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥ª¥Ú¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù
¡ØÆ»²½»Õ¡Ù
Ê¸³Ø¤«¤é¥ª¥Ú¥é¤Ø¡¢¥ª¥Ú¥é¤«¤é±Ç²è¤Ø――»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¿Í´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¡É
19À¤µª¡¢¥ô¥§¥ë¥¬¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬À¸¤ó¤À¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ØÆ»²½»Õ¡Ù¡£Ê¸³ØºîÉÊ¤¬¥ª¥Ú¥é¤È¤¤¤¦Áí¹ç·Ý½Ñ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²»³Ú¤¬±Ç²è¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯――¡£
¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¤Î´ÖÁÕ¶Ê¤Ï±Ç²è¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー PARTIII¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìµ¿ô¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¿Í´Ö¤Î¡È¿´¤ÎÀÅ¼ä¡É¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý½Ñ¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¤É¤¦ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¡£
Ê¸³Ø¡¦ÉñÂæ¡¦±Ç²è¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÊ¸²½¤Î·ÏÉè¡É¤ò¡¢¤¤¤ÞÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2·î¤Ï¡È°¦¤Îµ¨Àá¡É¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¡Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¥®¥Õ¥È¡É¤È¤·¤Æ
±Ç²è¤äCM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀûÎ§¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¡ÈÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¡É¤Ë¡£
2·î¤Î¸ø±é»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÅìµþÆó´ü²ñ¤ÏËÜ¸ø±é¤ò¡Ö°¦¤Îµ¨Àá¤ËÂ£¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£²Ö¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»þ´Ö¡É¤òÂ£¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î·Á¡£
Îø¿Í¡¦É×ÉØ¡¦ÊìÌ¼¡¦Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢´Ñ·à¸å¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë――¤½¤ó¤Ê¡È¶¦´¶¤Î¤Ò¤È¤È¤¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¤È¤ÎÄó·È¸ø±é
ÅìµþÆó´ü²ñ¥ª¥Ú¥é·à¾ì ¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¡ØÆ»²½»Õ¡Ù
»Ø´ø¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë
±é½Ð¡§¥À¥ß¥¢ー¥Î¡¦¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È
¹ç¾§¡§Æó´ü²ñ¹ç¾§ÃÄ
´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
»ùÆ¸¹ç¾§¡§NHKÅìµþ»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ) 18:00
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 14:00
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) 14:00
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 14:00
²ñ¾ì¡§ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nikikai.jp/lineup/cava_pagli2026/
¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¡ØÆ»²½»Õ¡Ù¥Á¥é¥·É½
¡Ø¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«ー¥Ê¡Ù¡ØÆ»²½»Õ¡Ù¥Á¥é¥·Î¢
