「小倉工場まつり2025」にて”最後の高速軌道検測車マヤ34“解体部品オークションを開催！ “マヤ34部品”を証明するNFTも部品落札者限定で販売！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（以下、JR九州）は、10月19日（日）に小倉総合車両センターで「小倉工場まつり2025」を開催いたします。会場では、長年九州の軌道を守り続け、昨年引退した「高速軌道検測車マヤ34-2009」の解体部品オークションを開催します。マヤ車の部品入手が可能な貴重な機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

◎オークション開催概要

・日程：2025年10月19日（日）

・時間：入場受付 9:18～11:30 ※入場者が100名到達時点で早期終了いたします。

入札 9:18～11:30

入札結果発表 13:30

・場所：ＪＲ九州小倉総合車両センター内 ※開催場所は当日掲示します。

・入場料：1,000円（5点までの入札権利付き）

・入場者数：先着100名

・実施方法：シークレットオークション形式

入場料と引き換えにお渡しする用紙に、商品の希望落札価格をご記入のうえ、購入をお申し込みください（1人あたり5点まで）。希望落札価格が一番高額な方が購入権獲得者となります。

・落札品支払方法：現金、クレジットカード、ＱＲコード決済

※その他、オークションの詳細は「小倉総合車両センター公式X「@kosousya_KK」にてお知らせいたします。

小倉総合車両センター公式X :https://x.com/kosousya_kk

◎出品商品（予定）

１.軌道検測装置や建築限界測定装置等の部品：32種 ※詳細は【商品リスト】参照

２.マヤ車の車体の部品 ※詳細は、当日の発表をお楽しみに！

※商品の内容、数量は変更となる場合があります。

◎“マヤ34部品”証明NFTについて

本オークションでは、落札者のみ購入可能な「部品証明NFT」を販売します。部品の説明や、マヤ車に設置されていた時の画像、撤去時の画像などをスライドショー形式でお楽しみいただけるデジタルコンテンツです。実際に解体作業を行った社員でしか撮影できない貴重な写真が含まれます。部品落札の記念に合わせていかがでしょうか。

・価格：1落札商品につき1,000円（税込）

・対象商品：１.軌道検測装置や建築限界測定装置等の部品：32種

・購入方法：落札後にお伝えする手順に従ってお支払い・ご取得ください。

※本証明NFTの購入は義務ではございません。

・支払方法：クレジットカード決済のみ

・購入可能期間：2025年10月19日（日）23:59まで

・注意事項：後日の本証明NFTの発行はできかねます。

本証明NFTの発行は１落札商品につき１回限りとなります。

商品特性上、返品交換はお受けできません。