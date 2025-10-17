こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 ホームページリニューアルのお知らせ
日本製鉄株式会社は、今般、ホームページをリニューアルいたしました。全面リニューアルは13年振りになります。
今般のリニューアルは、サイトを訪問される皆さまがアクセスしやすく長く滞在し、当社の経営方針・主要な経営課題とその取り組み・当社に関する幅広い情報等について、興味と理解をより深めていただくことを目的としています。
例えば、皆さまに特に知っていただきたい情報が一目で分かるように、次のような改善をいたしました。
①当社の目指す姿を「企業情報」でわかりやすく説明
②重要課題であるカーボンニュートラルの取り組みへのアクセスを改善
③トップ画面に新たに「Stories（ストーリーズ）」コーナーを設置し、当社や鉄に興味・関心を
持っていただけるような記事を掲載
④新たに鉄の知識を学べるコーナーを設置
また、全体のデザインを統一し、動線を改善するなど、サイトを訪問される皆さまに快適にご覧いただけるような工夫をしています。
新しくなったホームページを是非、ご覧下さい。
・ホームページのトップページ：https://www.nipponsteel.com/ （URLに変更はありません）
・上記③に関するページ
「Stories」：https://www.nipponsteel.com/newsroom/stories/
・上記④に関するページ
「意外と知らない鉄の世界」：https://www.nipponsteel.com/newsroom/about-steel/
「鉄育（てついく）」https://www.nipponsteel.com/newsroom/stories/study/steel.html
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
