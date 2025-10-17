石川の米や能登牛など「かが・のと味自慢」の約４０商品を 「お客様送料負担なし」で販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、石川県「かが・のと味自慢」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

石川県「かが・のと味自慢」は、全農石川県本部が運営するショップです。石川のショップからはお米はもちろん、能登牛・ぶどうや梨などの果物、野菜など加賀・能登の自然と人情が育んだ農畜産物をみなさまにお届けします。キャンペーン期間中は、対象商品約４０点以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c4101/

対象商品（一部抜粋）

〇 令和7年産 ひゃくまん穀 （５kg×２）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-2021410105-472025/

ひつ粒ひと粒が大きくて噛み応え抜群♪冷めてももっちりとした食感と美味しさが続く、石川県のオリジナル米です。

〇【がんこ盛！】能登牛 ローススライス 1ｋg

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-41010020220010-29-11/

能登牛の肉質の柔らかさや舌触り、とろけるような食感をお楽しみください！

〇五郎島金時 約5kg 秀L(約１２～１４本)

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-is0001-gorojima-l5/

「五郎島金時」は、日本海に面した砂丘地育ち。 通気性・保水性に富む程よい大きさの砂の粒が美味しさの秘密です。甘さがあって、コッボコボのさつまいも！焼き芋にすると甘みが増します。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown