薬に頼らず、子どもの体調をととのえる『ゆるゆる漢方子育て 体もこころも丈夫にする、５０の健康習慣』著者櫻井大典が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年９月２２日に『ゆるゆる漢方子育て 体もこころも丈夫にする、５０の健康習慣』著者櫻井大典が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『ゆるゆる漢方子育て 体もこころも丈夫にする、５０の健康習慣』著者櫻井大典
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/47sNUs5
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4osPH6n
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405500
◎薬に頼らず、子どもの体調をととのえる！
「心身ともに健やかで丈夫」「不調になっても重症化せず、すぐ治る」
そんな子に育つコツは、日々のちょっとした工夫にあります。
本書でお伝えするのは、幼児から小学校低学年くらいまでのお子さんを想定した「５０の養生」。
食事、睡眠、運動、メンタルケアなど、今すぐできる健康習慣を紹介します。
もちろん、大人になってからでも生活習慣を変えることはできます。
でも一度しみついた食のクセや睡眠のリズムを整えるのは、けっこう大変です。
だからこそ、小さな頃から自然と「養生」の考え方に触れることは、
将来の大きなアドバンテージになります。
「養生」は、いわば健康の積立貯金。
早いうちから始めるに越したことはありません。
なお本書の内容は、中学生でも高校生でも、むしろ大人でも役立つことばかり。
家族みんなで実践してみてください！
■目次
・序章 きほんの子どもようじょう３
・第１章 「眠る」「休む」の子どもようじょう１１
・第２章 「食べる」の子どもようじょう１５
・第３章 「動く」「遊ぶ」の子どもようじょう１６
・第４章 「こころ」の子どもようじょう５
・第５章 季節の子どもようじょう
・子どもの症状別・不調の対処法
■著者 櫻井大典（サクライダイスケ）
漢方家。国際中医専門員。
漢方薬局の三代目として生まれ、サンフランシスコ州立大学で心理学や代替医療を学び帰国。
イスクラ中医薬研修塾で中医学を学んだのち、
中国の首都医科大学附属北京中医医院や雲南省中医医院での研修を修了し、
国際中医専門員Ａ級資格を取得。日本中医薬研究会に所属。
年間数千件の相談を受け、これまでのべ４万５０００人以上の不調の悩みに応えてきた。
ＳＮＳで発信される優しいメッセージと日常生活に取り入れやすい養生情報も人気で、
老若男女を問わず新たな漢方ユーザを増やしている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
配信元企業：株式会社三笠書房
