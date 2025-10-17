国際的デザインアワード「MUSE Design Awards 2025」において「THE PROVE 津田沼」が金賞を受賞しました。その他に銀賞8点を受賞

ポラスグループ 株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市 代表取締役社長：品川 典久）の「THE PROVE津田沼」が、「MUSE Design Awards 2025」（主催：International Awards Associate）において、《Gold Winner（金賞）》を受賞しました。その他に、《Silver Winner（銀賞）》を8点受賞しました。ポラスグループは、2021年から同アワードを5年連続受賞しています。