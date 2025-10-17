主演4名 伊藤愛依海、小國舞羽、白石乙華、まるやそら Z世代から人気急上昇中の「放課後演技派クラブ」ショートドラマシリーズ第三弾公開！

株式会社エイチジェイ

Z世代から“若手俳優の登竜門”として注目されるショートドラマアカウント「放課後演技派クラブ」の最新シリーズ第三弾『放課後ループ&ループ』の情報が公開されました。タイムループをテーマにした全20話の青春ストーリーで、10月18日（土）にティザー動画、10月21日（火）に本編が公式SNSで配信開始されます。

◼︎作品概要

タイトル：『放課後ループ&ループ』

人気インフルエンサーが集結し、クスッと笑えてちょっぴり感動する全20話の青春タイムループドラマです。Z世代から人気を博す豪華キャストが集結しており、数話ごとに登場するゲストキャストと共にドラマを盛り上げます。

＜あらすじ＞

4人組女子高生バンド「デロリアンズ」は文化祭本番前に、メンバーの一人、ドラムのリオから文化祭に来ないことを告げられる。部活顧問に相談すると、とある不思議なギターを手渡され、思いっきり鳴らしてみると....。

なんと文化祭前日へとタイムループしていた！

本番直前、リオに一体何があったのかを探るため、「デロリアンズ」のメンバー：ハルカ、ミナ、アヤメの3人が奔走。学校中を探し回り、様々な人に出会いタイムループを繰り返すことで、リオを取り戻そうとする青春学園物語。

果たしてリオは文化祭当日、現れるのか...？

◼︎配信概要

出演者：伊藤愛依海、小國舞羽、白石乙華、まるやそら 他

※その他豪華ゲストの出演情報は随時公式SNSにて発表されます。

監督：江連頼久

脚本：鈴木悟史

プロデューサー：山下孔士

制作プロダクション：buggy株式会社、株式会社全力カンパニー

配信開始日：2025年10月21日（火）

▼視聴方法：「放課後演技派クラブ」公式TikTok / Instagram

TikTok：https://www.tiktok.com/@houkago_tik

Instagram：https://www.instagram.com/houkago.gram/

〈主題歌：「微睡のリズム」/ 星維（せい）〉

主題歌は、岐阜県出身の23歳シンガーソングライター、星維（せい）の2ndシングル『微睡のリズム』を起用。

幼少期からのクラシックをベースに、ポップスの枠に囚われない自由な創作を追求する彼女が、本作のために書き下ろした楽曲です。青春を思わせる爽やかなメロディーと透明感のある歌声が、ドラマのタイムループする切ないストーリーに寄り添います。

【星維（せい）SNSアカウント】

TikTok：https://www.tiktok.com/@mikan_only

「放課後演技派クラブ」とは...

「あの時の放課後・・・？」をテーマに今人気の若手インフルエンサーが甘酸っぱい恋愛とちょっぴり笑える日常風の非日常をお届けするショートドラマアカウントです。今ティーンで最も注目されるメディアの一つです。

【公式SNSアカウント】

◼︎会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

Email：press@hj-co.com

URL：https://hj-s.co.jp/