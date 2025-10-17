ATEEZホンジュン、ソンファとのコラボが大好評!!アイウェアブランド“The Silent Soul” × ATEEZ限定コラボサングラスが、WORLD TOURの神戸会場で購入可能に！

fast step株式会社

アイウェアブランド“The Silent Soul”を運営するfast step株式会社(本社：東京中央区、代表取締役：有友純一郎)は、グローバルに活躍する8人組ボーイズグループ「ATEEZ」のメンバー、ホンジュン、ソンファの2名をヴィジュアルモデルに起用した限定サングラスを、ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPANの神戸公演で販売することを決定。

また、同会場での特典として、ご購入の方から抽選で10名の方にホンジュン、ソンファのサイン入りフォトパネルをプレゼント！

その他にも豪華特典付きのコラボサングラスをご購入できるのは、今回の神戸公演会場のみ。

ぜひこの機会をお見逃しなく！

ー AT SQUARE 01 ー

ー AT SQUARE 02 ー

2025シーズンのトレンドの１つ、ビッグフレームタイプのAT SQUARE 01と、The Silent Soulのシグネチャーモデルを採用したAT SQUARE 02の２モデルがラインナップ。

AT SQUARE 01はオーバーサイズのブラックフレームに王道のスモークレンズとクリアレンズを、AT SQUARE 02はクリアイエローのフレームにスモークレンズとイエローレンズが落とし込まれ、シーンやスタイリングに合わせてチョイスいただけます。



ジェンダーレスを意識した今回のラインナップは、男女問わずオンタイムでもオフタイムでも

スタイリングできることを意識したコレクション。

そして、レンズとテンプル部分には今回のコラボレーション限定のサークルアイコンが印字されていて、身につけるたびにATEEZを感じていただけます。

10/22(水)・10/23(木)

ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN

神戸公演グッズ販売ブース



■特典１

ご購入の方から抽選で10名様にホンジュン、ソンファ２名のサイン入りフォトパネルをプレゼント



■特典２

ご購入者全員にもれなく、限定フォトカード（ランダム３枚）と限定オリジナルLOOKBOOKをプレゼント

《販売元サイト》

The Silent Soul

公式サイト：https://thesilentsoul.com/251017_top

特設ページ：https://thesilentsoul.com/251017_at

公式Instagram：https://www.instagram.com/thesilentsoul_official

《本商品報道、取材に関するお問い合わせ》

fast step株式会社

104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX10F

お問い合わせ：03-6252-9797

担当：鈴木