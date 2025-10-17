【ロンハーマン】Petit BateauとRon Herman Kidsのスペシャルコラボレーションが実現。ロンハーマン・RHC ロンハーマン各店にて登場！

株式会社リトルリーグ

1920年に設立したフランスを代表する子ども服ブランド、petit bateau(プチバトー)。安心で着心地の良い世界中で愛される製品は、創業当時から変わらずフランス・トロワの工場で紡がれ、創業時から継承する豊かな発想力と丁寧なモノ作り、サステナブルな取り組みまで、130年以上経った今でも世界中から愛されています。

このたび、10月18日(土)よりロンハーマン・RHC ロンハーマン各店とオンラインストアにてpetit bateauとの別注アイテムとコレクションがお目見えいたします。

今回、ブランドを象徴するマリニエールボーダーのプルオーバーをベースにユニフォームからインスピレーションを得たデザインで登場。ロンハーマン創業がした1976年にちなみ、「76」とこれからの未来をつくる子どもたち「ROOKIE」の文字をバックにプリントを施したスペシャルピースが完成しました。

型崩れしにくい適度なハリのある平編み素材を使用し、デニムやスウェットパンツなどと合わせたカジュアルスタイルとの相性が抜群。ロンハーマンで展開しているカーゴパンツやキュロットとコーディネートしていただくのもおすすめです。カラーは、爽やかなブルーにイエローのプリント、可愛らしいピンクにオレンジ、ロンハーマンらしいカルチャー感のあるグリーンにピンクのプリントを施した3色で登場。男の子も女の子も着用できるカラーリングにこだわり、今の時期は一枚で、冬場はベストなどを合わせて子どもたちらしいスタイリングをお楽しみいただけます。

また、今回のコラボレーションを記念して、Petit Bateauのクローズアップイベントをロンハーマン二子玉川店にて開催。ベビーからキッズ、そしてYOUTHまで25FWシーズンのコレクションアイテムが一堂に並びます。そして、ロンハーマン二子玉川店で今回の別注アイテムをご購入いただいたお客様に先着で特別なギフトをプレゼントいたします。※ご購入いただいたお客様にカードをお渡しさせていただきますので、プチバトー二子玉川店にカードをお持ちいただくとギフトをお受け取りいただけます。

さらに、10月25日(土)には、ロンハーマン二子玉川店にて特別なワークショップイベントを開催いたします。再生可能な素材、ダンボールを使ってこども用品や家具、什器などを手掛けるDAMBO（ダンボ）のダンボールをベースに、Petit Bateauのロゴにも使用されている船をモチーフにした型にお好きな毛糸を使ってアートを制作するワークショップです。※詳細やご予約方法は後日お知らせいたします。

ぜひこの機会にこだわりの詰まったPetit Bateauとのコラボレーションアイテムをお楽しみください。

◆Petit Bateau for Ron Herman

Mariniera Border L/S Tee

color : BLUE/KAHKI/PINK

size : 3Y/4Y/5Y/6Y/8Y/10Y

price : \11,550（3-5Y）/\12,100（6-10Y）

展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、福岡店、京都店、横浜店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、川崎店、オンラインストア

Ron Herman HP :https://ronherman.jp/item/detail/1_902_4240900155_1/021