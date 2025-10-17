2025年「ミシュランガイド ホテルセレクション」にて「パティーナ大阪」「ザ・ホテル青龍 京都清水」「エースホテル京都」が『１ミシュランキー』を獲得

NTT都市開発株式会社NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社

NTTアーバンソリューションズ株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康、以下「NTT都市開発」）が開発・所有し、グループ企業でホテル経営会社であるNTT都市開発ホテルマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松本 順一、以下「NTT都市開発ホテルマネジメント」）が経営するホテル3棟「パティーナ大阪」「ザ・ホテル青龍 京都清水」「エースホテル京都」が、2025年10月8日（水）にフランス・パリで発表された「ミシュランガイド ホテルセレクション」にて、『1ミシュランキー』を獲得したことをお知らせします。

『ミシュランキー』はレストランの「星」と同様、世界中の優れたホテルを示す新たな指標として2024年より実施されています。今回、日本国内では128軒のミシュランキーホテルが誕生しており、2025年5月に開業した「パティーナ大阪」は開業から約5ヵ月での獲得、2020年に開業した「ザ・ホテル青龍 京都清水」「エースホテル京都」は昨年に続いて2年連続での獲得となりました。

パティーナ大阪ザ・ホテル青龍 京都清水エースホテル京都■「パティーナ大阪」

カペラホテルグループの最新のホテルブランド「パティーナホテルズ＆リゾーツ」であり、2025年5月に開業・日本初進出となりました。

大阪城公園と難波宮跡公園に近接し、大阪都心部が一望できる立地にあるだけでなく、標準客室は50平方メートル のゆとりある広さを誇り、上質な非日常体験を提供するスパ・フィットネスやレストラン、国際会議やレセプションに利用できるボールルームなどを有します。外装デザインは、光井純 アンド アソシエーツ 建築設計事務所 株式会社が、内装デザインは株式会社ストリックランドが手がけています。

総支配人 エレン・フランケのコメント

「2025年ミシュランガイド ホテルセレクションにおいて、パティーナ大阪が『1ミシュランキー』を獲得できましたことを大変嬉しく思います。開業からわずか5ヵ月でこのような栄誉にあずかれたことは、私たちにとって大きな喜びであり、誇りです。これまでご支援くださったゲストの皆さま、関係者の皆さま、そして、日々献身的に心を込めたおもてなしを積み重ねてきたチームメイト一人ひとりに、心より感謝申し上げます。この受賞を励みに、私たちはこれからもチーム一丸となって、ゲストの心に刻まれるトランスフォーマティブ・ラグジュアリーな体験を創り続けてまいります。」

レストラン客室[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/114_1_1e14fbf3fad5e6c6cf1c4b4510c3de42.jpg?v=202510170528 ]■「ザ・ホテル青龍 京都清水」

明治 2年に下京第二十七番組小学校として開校し、昭和初期に現在の地に移転新築された元京都市立清水小学校校舎を保存・改修し、上質なヘリテージ（遺産）ホテルとして2020年3月に開業しました。これまでのホテルに求められていた機能に加え、「記憶を刻み、未来へつなぐ」をコンセプトに、小学校や地域が長年築いてきた歴史・文化を新しい時代へ継承していくという新たな役割も担っています。

総支配人 室井 孝謙のコメント

「このたび、ザ・ホテル青龍 京都清水が2年連続でミシュランガイド ホテルセレクションの『1ミシュランキー』を受賞できましたことを、心より光栄に思います。この栄誉は日々お客さまに心からのサービスを提供することに尽力してきたスタッフ一人ひとりの努力の結晶であり、また、私たちの理念に共感し、ご支持くださった多くのお客さまのおかげです。深く感謝申し上げます。今後も京都・清水という歴史ある地にふさわしいおもてなしを追求しながら、訪れるすべてのお客さまに心に残る滞在をご提供できるよう、スタッフ一同、より一層精進してまいります。」

客室[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/114_2_d44130bdb8dec206b0f3d74dbf533451.jpg?v=202510170528 ]■「エースホテル京都」

歴史的建築物である旧京都中央電話局の一部を保存・改修し、再開発された複合施設「新風館」内に2020年6月に開業し、アメリカ・シアトル発のエースホテルとしては、アジア初進出となります。

細部にこだわりつつ、立地ごとにデザインが異なるという遊び心を持ったエースホテル本来の特徴を活かし、豊かな自然と芸術、絶え間なく進化し続ける文化、洗練された職人技と深遠な歴史のある京都を尊ぶ場となることをめざしています。「新風館」の建築デザイン監修は、隈研吾建築都市設計事務所が、ホテルインテリアデザインはアメリカ・ロサンゼルス拠点のコミューン・デザインが手がけています。

総支配人 池内 志帆のコメント

「昨年に続き、栄誉ある評価を頂戴し、心より光栄に存じます。私たちは、エースホテルが持つ独自の個性と魅力を大切にし、型にはまらない発想で他にない体験をお届けしてまいります。今後も、地域とのつながりを育むコミュニティハブとして、常に一歩先を行くトレンドセッターであり続けるべく、一層精進を重ねていく所存です。」

ロビー客室[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/114_3_a6a5bce2d64f8fcf8e5131cf65a88018.jpg?v=202510170528 ]

NTT都市開発およびNTT都市開発ホテルマネジメントは、これからも場所・環境・独自性にこだわった”そこにしかない価値”を追求したホテル開発・経営 を通じて、地域の魅力創出と持続的な発展に貢献します。2026年には、「カペラ京都」および「ハイアット セントリック 札幌」の開業を予定しており、今回『ミシュランキー』を獲得したホテルと同様に、国内外のお客様から高い評価をいただけるホテルづくりをめざしてまいります。

カペラ京都ハイアット セントリック 札幌

【お問い合わせ先】

NTT都市開発株式会社 広報室 小張・阿部 nttud-pr@ntt-us.com