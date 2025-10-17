『NU: カーニバル』より、バースデーイラストを使用した新商品が12月13日発売！ アニメイトでは、同イラストをデザインした特典「フィルム風しおり」がもらえるフェアを同日より開催!!
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nucarnival-1213goods/cd/3821/
株式会社アニメイトは、『NU: カーニバル』の新商品を2025年12月13日から発売いたします。また、同日より「『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日フェア」と「『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日オンリーショップ」を開催いたします。
『NU: カーニバル』とは、2022年2月24日にサービスを開始した台湾発のiOS／Android向けキャラクター育成BLゲームです。異世界に召喚された主人公・エイトとその使い魔たちが、たくさんの眷属と出会いながら共に世界を冒険する物語となっており、グローバル累計ダウンロード数は2,500万を突破した人気作です。
そんな本作より、エイトたちのバースデーイラストを使用した「背景付きアクリルスタンド」や「きらきらカードコレクション」をはじめとした新商品が登場！ そのほか、描き起こしイラストの「ちゅあスタ ミニチュアアクリルスタンドコレクション」などもございます。
また、全国アニメイト・アニメイト通販・animate International Online Storeでは、2025年12月13日～2026年1月4日まで「『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日フェア」を開催いたします。期間中、『NU: カーニバル』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「フィルム風しおり（全12種）」をプレゼントいたしますので、商品とあわせてぜひチェックしてみてください♪
さらに、アニメイト池袋本店5Fサテライトスペースでは、フェアと同期間にオンリーショップを開催するので、こちらもお見逃しなく！
■商品情報
△背景付きアクリルスタンド／お誕生日ver.
背景付きアクリルスタンド／お誕生日ver.
発売日：2025年12月13日
価格：各2,200円（税込）
種類：12種
△ホログラムキャラバッジコレクション／お誕生日ver.
ホログラムキャラバッジコレクション／お誕生日ver.
発売日：2025年12月13日
価格：1パック550円（税込）
1BOX（12パック入り）6,600円（税込）
種類：全12種
△組み立てアクリルボックス／お誕生日ver.
組み立てアクリルボックス／お誕生日ver.
発売日：2025年12月13日
価格：各3,300円（税込）
種類：12種
△きらきらカードコレクション／お誕生日ver.
きらきらカードコレクション／お誕生日ver.
発売日：2025年12月13日
価格：1パック165円（税込）
1BOX（12パック入り）1,980円（税込）
種類：全12種
△ちゅあスタ ミニチュアアクリルスタンドコレクション／お誕生日ver.
ちゅあスタ ミニチュアアクリルスタンドコレクション／お誕生日ver.
発売日：2025年12月13日
価格：1パック660円（税込）
1BOX（12パック入り）7,920円（税込）
種類：全12種
このほかにも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
△特典：フィルム風しおり（全12種）
『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日フェア
開催期間：2025年12月13日～2026年1月4日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販・animate International Online Store
開催内容：期間中、『NU: カーニバル』関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「フィルム風しおり（全12種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：フィルム風しおり（全12種）
※特典はお選びいただけません。
※animate International Online Storeは税抜きとなります。
■オンリーショップ情報
『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日オンリーショップ
開催期間：2025年12月13日～2026年1月4日
開催場所：アニメイト池袋本店5Fサテライトスペース
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) 2022-2025 PINKCORE / NU: Carnival(TM)
■関連URL
『NU: カーニバル』アニメイト通販新商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nucarnival-1213goods/cd/3821/)
『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113881)
『NU: カーニバル』×アニメイト お誕生日オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/31572/)