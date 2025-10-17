『2025 TAEMIN ARENA TOUR ′Veil′』 千葉・兵庫公演 10月17日(金)18時より「‘Veil’シート」「プレミアムシート」FC限定アップグレード受付開始のご案内
いつもTAEMINを応援してくださり、誠にありがとうございます。
FC限定アップグレード受付につきましてご案内させていただきます。
下記詳細および注意事項を必ずお読みいただき、お申し込みください。
360度どこを切り取っても唯一無二のテミンを堪能できる‘Veil’シートをお楽しみください！
千葉・兵庫公演 FC限定アップグレード受付(抽選)は10月17日(金)18時からスタートいたします！
【公演タイトル】
2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'
【公演スケジュール】
■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00
■兵庫 / GLION ARENA KOBE
2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00
2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■‘Veil’シート
\25,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\11,200)
一般チケット(\13,800)からのアップグレードとなり、アップグレード受付(抽選)でお申し込み・ご当選された場合、1枚につき差額代金\11,200をお支払いいただきます。
≪‘Veil’シート特典≫
・ステージ中央席確約
・限定オリジナルグッズ
■プレミアムシート
\21,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\7,200)
一般チケット(\13,800)からのアップグレードとなり、アップグレード受付(抽選)でお申し込み・ご当選された場合、1枚につき差額代金\7,200をお支払いいただきます。
≪プレミアムシート特典≫
・アリーナ席確定確約
・限定オリジナルグッズ
【枚数制限】
千葉・兵庫公演ファンクラブ先行1次・2次で購入された枚数
※既にご購入された一般チケットと【同一公演】【同一枚数】でのみ、お申し込み可能です。
ex)2枚お持ちの場合、1枚のみをアップグレードにすることはできません。
※第1希望(必須)・第2希望(任意)をご選択いただけます。
※FC限定アップグレード受付で落選した場合、またはご当選後、ご入金期間内に入金されなかった場合は、ファンクラブ先行販売で購入された一般チケットとなります。
【お申し込み対象者】
TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1次・2次において、チケットをご購入(ご当選・ご入金)された方
※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。
※上記先行受付にお申し込み時点から公演当日までファンクラブ会員の方が対象となります。
【千葉・兵庫公演 FC限定アップグレード受付(抽選)】
■受付期間：2025年10月17日(金)18:00～10月22日(水) 23:59
ファンクラブ「FC NEWS」よりお申込み可能です。
【公演中・終演後・その他の注意事項】
https://taemin.jp/news/2025/08/2025-taemin-arena-tour-veil-notice
【その他販売スケジュール】
≪千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY、兵庫 / GLION ARENA KOBE≫
一般販売2次(先着)
受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで
※10/30(木)0:00～11/1(土)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
■問い合わせ
TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@taemin.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
テミン ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://taemin.jp/
テミン ジャパン オフィシャルX：@TAEMIN_JPofficl