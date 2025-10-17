ライフワンダーズ合同会社　企業VI・ロゴリニューアルのお知らせ

ライフワンダーズ合同会社新企業VI

ライフワンダーズ合同会社（代表：岩間亮）がコーポレートサイトのリニューアルに伴い、2025年10月17日より、企業VIを刷新いたします。

新しいVIは、従来よりも存在感のあるボールド体をベースに視認性の高いロゴタイプに。さらに、遊び心と軽快なリズムが感じられる色とりどりのモチーフをロゴのなかにバランス良く配置しています。

このカラフルなオブジェの一つひとつに注目していただくと、オーソドックスな幾何学模様でありながら、各々がすべて違う色と形をしていることがわかります。これはライフワンダーズのクリーションの根幹にある「すべてのプレイヤーが自由に自分らしく」という多様性を視覚化したものであり、人種や性別、宗教、価値観、障がいなど、分類や属性にとらわれることなく、隔たりを超えて、ありとあらゆる人の個性、そして思想が等しく同じ世界に存在し、美しい調和をもって共存している様子を表したものです。

ライフワンダーズでは、この新たなビジュアルの元、これからも楽しく、「あなたを肯定する」社会や、選択肢の拡がる豊かな環境を、エンタテインメントを通じて実現していくことを目指します。

※10月17日以降随時リニューアル対応を行います。

■会社概要

会社名：ライフワンダーズ合同会社（Lifewonders, LLC）

代表社員：岩間 亮

所在地：東京都立川市曙町2丁目4-3 TISビル

公式サイト：https://www.lifewonders.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

ライフワンダーズ合同会社 コーポレートサイトお問い合わせフォーム

https://www.lifewonders.co.jp/contactus/