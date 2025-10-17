店舗経営の未来を変える！AI検索×集客ウェビナー ― LLMO時代の最新実践ノウハウ＆最先端システムを無料公開（10/21開催）

株式会社ナレッジホールディングス

株式会社ナレッジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：道川内 知）は、2025年10月21日（火）に開催されるウェビナー「店舗経営の未来を変える！AI検索×集客ウェビナー ― LLMO時代の最新実践ノウハウ＆最先端システムを無料公開」を主催することをお知らせいたします。

■セミナー概要

AI検索（AIモード）の普及によって、店舗集客のあり方は大きく変わろうとしています。

これからの時代に「検索で選ばれる店舗」となるために必要なのが、最新の LLMO（Large Language Model Optimization）対策です。

本ウェビナーでは、従来のSEOやMEOでは届かない“AIに拾われる構造設計”をテーマに、

- AI検索で上位表示されるための情報設計の考え方- 実際に成果を上げた店舗の最新事例- AIモード対応の最先端システム活用法- 補助金・助成金を活用した導入手法など、経営者がすぐ実践できるノウハウを分かりやすく解説します。

■セミナー詳細

- イベント名：店舗経営の未来を変える！AI検索×集客ウェビナー ― LLMO対策の最新実践ノウハウ＆最先端システムを無料公開- 開催日時：2025年10月21日（火）13:00～14:30- 参加費：無料- 開催形式：オンライン（お申込み後、視聴リンクを送付）- 対象：店舗経営者、マーケティング担当者、広報・DX推進担当者- 主催：株式会社ナレッジホールディングス- お申込み：https://forms.gle/cuGbgpHttQ93ezyQ7※プログラム内容は一部変更となる可能性があります。

■登壇者紹介

株式会社ナレッジホールディングス 代表取締役社長 道川内 知（みちかわうち ともし）

19歳で通信回線の販売事業を起業後、飲食・美容など複数の店舗経営を経験。

SNSを活用した集客の重要性を体感し、2022年にAI×SNS集客支援システム「cofucoma」を開発。

2025年より、BtoB領域に特化した「AXiY」シリーズを展開し、全国の店舗・企業のデジタルマーケティングを支援。

講演・セミナー実績も多数。

■ 今後の展望

今回の媒体追加により、AXiYシステムは合計160媒体への情報一括最適化を実現しました。これにより、企業や店舗の情報発信は一層「AIに拾われる構造」へと進化します。

ナレッジホールディングスは今後も、

AI検索（AIモード・AI Overview）への対応力強化

SEO／MEOとのシナジー最大化

国内外の主要媒体との連携拡大

を軸に、AI時代における情報設計の最前線を支える仕組みづくりを推進してまいります。

■ 導入企業の成果事例

『AXiYシステム』は、すでに複数の業種で導入が進んでおり、AI検索対応や業務効率の向上といった明確な成果が報告されています。以下は導入企業の一例です。

■ お問い合わせ・診断窓口

- 東京・飲食店A社ChatGPTで「おすすめの○○店」などを検索した際に、店舗名が紹介される機会が増加。さらに、Googleマップでも上位表示されるようになり、オープンからわずか3ヶ月で地域の老舗店を抜いて検索ランキング上位に急浮上。現在では、オープン初日から予約で満席となる日も多く、集客基盤の強化につながっています。- 沖縄・レンタカーB社 Instagramの投稿内容がGoogleマップやHPブログに自動反映されるようになったことで、発信業務の作業工数が約4分の1に削減。また、生成AIによる検索結果でも「おすすめのレンタカー店」として取り上げられる機会が増え、オンライン経由での問い合わせ数が増加しています。- 東京・バーC社Googleマップ・SNS・ホームページを横断的に最適化したことにより、AI検索・地域検索・SNS検索すべてに対応。「地域名＋業種」などの検索クエリにおいても上位表示されるようになり、新規来店数・口コミ投稿数が増加しています。

■ 『AXiYシステム』に関する無料相談やLLMO診断は、以下の窓口より受け付けております。

▶︎ LINEでのご相談はこちら：https://line.me/R/ti/p/@619nvulc

▶︎ LLMO説明動画：https://youtu.be/T7WTmZHmYKA(https://youtu.be/HNLhyr0prqs?si=kVp0Z4JiR09npkuK)

▶︎電話番号：052-734-7573（平日9:00～17:00）

▶︎メール：info@knowledge-hd.co.jp

■ 取扱希望の企業・代理店様も受付中

『AXiYシステム』は、販売代理店としてのお取扱いも可能です。

提案時の資料提供や導入支援に加えて、補助金を活用した導入サポート体制も整えております。

販売パートナーをご検討の企業様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

担当：栗野 愛彩（くりの あや）

株式会社ナレッジホールディングス 広報／株式会社ナレッジマーケティング 代表取締役

↓YouTube【LLMOの詳細説明】しています↓

■ 責任者コメント 道川内 知（みちかわうち ともし）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HNLhyr0prqs ]

「検索のルールが、“人が調べる”から“AIが選ぶ”へと劇的に変わろうとしています。

この大きな転換点に、企業や店舗がどう適応できるか――それがこれからの経営の分かれ道になると、私は確信しています。

私は19歳で起業し、通信業・不動産・飲食・美容など様々な業界で実践を積んできました。

その中で一貫して感じてきたのは、“良いサービスがあっても、正しく届かなければ意味がない”ということです。

だからこそ私たちは、**AI時代に選ばれる情報設計＝LLMO（大規模言語モデル最適化）**という考え方に着目し、SNS・Web・Googleマップ・口コミすべてを“AIに拾われる構造”に統合するツール『AXiY』をリリースしました。

“見つからないこと”によって失われるチャンスを、ゼロにしたい。

その想いを原動力に、どんな業種・規模の事業者でも再現性高く成果を出せる“仕組み”としてのDXを追求しています。ナレッジホールディングスは、情報とITで社会を前進させるという理念のもと、

これからも“変化の先を行く”挑戦を続けてまいります。」

■ 情報発信は“構造化”されてはじめて届く時代へ

現在、生成AIによる検索結果の選定においては、単なる発信内容ではなく、「構造」や「出典の多さ」といった要素が重視される傾向にあります。

どれほど良質な情報でも、AIが読み取れる形式で整っていなければ、検索結果に表示されにくくなるのが現状です。

『AXiY』は、こうしたAI時代の要件に対応し、投稿1本で“人にもAIにも選ばれる状態”を自動で構築できる情報発信基盤として、多くの事業者から注目を集めています。

集客や認知の伸び悩みに課題を感じている方こそ、ぜひ無料診断をご活用ください。

株式会社ナレッジホールディングス

法人番号 ：3010701047591

所在地 ：東京都品川区大井6-10-1後町ビル2F

LLMO対策本部：愛知県名古屋市中区栄3丁目12-6-815

電話番号 ： 052-734-7573

受付時間 ：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援

※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp