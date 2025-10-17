大人気メイクアップアーティストのイガリシノブさんを取材！「“鼻ケア”の新常識。NIPLUX QNoseとは？」が公開されました

株式会社日創プラス[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sX4GLT9WX5A ]



１.NIPLUX公式インタビューシリーズ「NIPLUX INTERVIEW」が始動！

このたびスタートした「NIPLUX INTERVIEW」は、美容・健康分野で活躍する著名人・専門家をお招きし、NIPLUX製品を実際に手に取りながら、“美と健康の新常識”をテーマに語っていただく公式インタビューシリーズです。

記念すべき第一弾には、大人気メイクアップアーティスト・イガリシノブさんが登場。

普段からNIPLUX QNose（キューノーズ）を愛用しているイガリさんが、「鼻にこの感覚、今までなかった…！」と語るそのリアルな使用感を通して、鼻まわりのケアが持つ新しい可能性と、美容習慣としての楽しさを紹介します。



今回の動画は、「鼻の美容ケア」というまだ新しい分野にフォーカスし、顔の印象を左右する“鼻まわりの肌”や“毛穴環境”への意識を高めることを目的として制作されました。

イガリさんご自身も普段からNIPLUX QNoseを愛用しており、動画内ではそのリアルな使用感や、鼻ケアを取り入れた日々のルーティンについても語っていただいています。



２.“鼻ケア”という新しい美容習慣を、プロの視点で解説

顔の印象を左右する“鼻まわり”。

これまで見落とされがちだったパーツに注目し、メイクの仕上がりや印象を変える「鼻ケアの大切さ」を、メイクアップアーティストならではの専門的な視点から語っていただきました。

さらに動画内では、イガリさんが実際にQNoseを使用しながら、お気に入りのポイントや日常のケアに取り入れているシーンも公開。“鼻をケアする”という、これまでになかった新しいアプローチを体感できる内容になっています。

３.イガリシノブさんが語る“原点”と“これから”

今回のインタビューでは、「メイクアップアーティストを目指そうと思ったきっかけ」や、今後の展望など、ここでしか聞けない貴重なエピソードも収録。

“メイク”という枠を超えて、“人の魅力を引き出す表現”としての美容観を語る姿は必見です。

イガリさんの素顔と哲学に触れられる、特別なインタビュー動画となっています。

よりリアルな視点で、“メイクアップアーティスト”としてのイガリさんならではの考え方や、

日々のケア・メイクアップの中で感じる「鼻まわりの印象変化」について深掘りする内容となっています。

ぜひ、イガリシノブさんが実際に愛用するNIPLUX QNoseの魅力を、動画でご覧ください。

▼イガリシノブ（SHINOBU IGARI）

雑誌・広告などのヘアメイクを手掛け、 化粧品開発ディレクターや メイク講師としても幅広く活動する。似合わせのテクニックやユニ ークな発想で、おしゃれ顔をつくる達人。次から次へとブームを 巻き起こすヒットメーカーであり、国内のみならず「#igarimakeup」 のハッシュタグで海外でもブームを巻き起こし、多くの女優・モデル から支持される人気アーティスト。

【動画概要】

・タイトル：「鼻にこの感覚、今まで無かった...!」イガリシノブが語る“鼻ケア”の新常識。NIPLUX QNoseとは？｜NIPLUX INTERVIEW

・出演者：イガリシノブ

・URL：https://youtu.be/sX4GLT9WX5A?si=EDtE0PsO_Ii6xu4b

・公開日：2025年10月17日（金）



商品概要



商品名：QNose

URL：https://niplux.jp/products/qnose

価格：17,600円(税込み)



NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適なリリースガン、光美容器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。



株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/