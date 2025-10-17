¡ÚÂ¨»þÇÛ¿®¡Û¡ÖÂÅò¡ß¾´ý¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦ Îµ²¦Àï¡ªÂçÈ×²òÀâ´ý»Î¤é¤¬¸ì¤ëÌ¥ÎÏ
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡ÖÈþ¾¾¡×¤Ç¡ÖÂè38´üÎµ²¦Àï ¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè2¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¶É¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Èº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡£Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐ¶É¤ÎÂçÈ×²òÀâ¤ò¤¹¤ëÉÚÅÄÀ¿Ìé¸ÞÃÊ¤ÈÆ£°æÆà¡¹½÷Î®½éÃÊ¤¬¡¢16Æü¤Ë¤¢¤ï¤é»Ô¤òË¬¤ì¡¢²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌµÎÁ¤ÎÂÅò¡Ö°²Åò¡×¤ÇÇ®Àï¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ
°¥½¥Éº¤¦¸¢»°
¿§Íá°á¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤ªÆó¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ï¤é²¹ÀôÅò¤Î¤Þ¤Á¹¾ì¤Ë¤¢¤ëÌµÎÁ¤ÎÂÅò¡Ö°²Åò¡×¤Ç¤¹¡£
Áí¤Ò¤Î¤Â¤¤ê¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²¹Àô¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤Ï¡¢ÂÅò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤³¤³¤ÇÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¤«¤é¡Ö¥±ー¥¿¥¤¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎµ²¦Àï¤ÎÂÐ¶É¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂÅò¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¾´ý¤ò¤ß¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤ªÆó¿Í¤ÇÇ®Àï¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ð½ï¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¾´ý¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ï¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤é²¹ÀôÅò¤Î¤Þ¤Á¹¾ì ¸»Àô³Ý¤±Î®¤·°²Åò¡Û
ãôÃ«ÀÐ(¤·¤ã¤¯¤À¤Ë¤¤¤·)¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Áí¤Ò¤Î¤Â¤¤ê¤Î¾å¼Á¤ÊÂÅò¡£2¼ïÎà¤ÎÀô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë¸»Àô¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Ç¡¢5¤Ä¤ÎÍáÁå¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤¢¤ï¤é»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñHP(https://awara.info/cat-sightseeing/%E3%81%82%E3%82%8F%E3%82%89%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%80%8C%E8%8A%A6%E6%B9%AF%E3%80%8D)¤è¤ê¡Ë
ÉÚÅÄÀ¿Ìé¸ÞÃÊ¤ÈÆ£°æÆà¡¹½÷Î®½éÃÊ¤Ï17Æü¤ËÂçÈ×²òÀâ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Á¤é¤ÎÌÏÍÍ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡Ú¸ø¼°Instagram¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª¡Û
¤¢¤ï¤é»Ô¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î Âè38´üÎµ²¦ÀïÂè2¶É¤¢¤ï¤éÂÐ¶É¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃíÌÜ¤Î¾¡Éé¤á¤·¤ÎÂ®Êó¤Ê¤É¤â¡ª¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤Î¡ÈìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.instagram.com/awara.zeitaku?igsh=MWticThuazdxbjNzaw==)
¡Ú¤¢¤ï¤é»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÌÎ¦¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¤¢¤ï¤é»Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´óÉí¤Ï²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤ï¤é²¹Àô½ÉÇñ·ô¡ÊÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡Ë
- ±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¦¤Î¤É¤°¤í´³Êª¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤¤Î³¤¤Î¹¬
- Ê¡°æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡×¤äÃÏ¼ò
- ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡Ê¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥¤¥«¡¦³Á¡Ë¤ä²¡¤·¼÷»Ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÆé¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÌÎ¦¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¡É¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ï¤é»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#(3)%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)¤«¤é
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô
Á´¹ñ¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢2014Ç¯¤«¤é6²óÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¡°æ¸©¤ÎËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ï¤é»Ô¡£ËÌÎ¦Í¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢³«Åò140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¤¬»Ä¤ë¡Ö¶âÄÅÃÏ¶è¡×¡¢Ã¸¿åÄà¤ê¤ä¥«¥Ìー¤¬À¹¤ó¤Ê¡ÖËÌ³ã¸Ð¡×¡¢ËÌÎ¦³¹Æ»¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖµÈºê¡¦ºÙÏ¤ÌÚÃÏ¶è¡×¡¢Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤äÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÎµÖÎÍÃÏ¡¢ÅÄ±à¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Êë¤é¤¹¿Í¤âË¬¤ì¤ë¿Í¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¹¬¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo
HP https://www.city.awara.lg.jp/
Facebook https://www.facebook.com/awaracity
Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja