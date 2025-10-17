JFIT、競技エアロビックモデル【AEROBIC COMPETIITION SHOES】新登場！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)のオリジナルブランド『JFIT』（ジェイフィット）から、競技エアロビック専用シューズとして【AEROBIC COMPETIITION SHOES JF-101】が2025年10月中旬に発売しました。

フィットネスシューズの老舗ブランドで培った技術と知識を受け継ぎ、デザイン・機能性を兼ね備え、より軽量化・柔軟化を実現したモデルです。

リリースページはこちら :https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000591.html

- 競技エアロビックモデル。- アッパーに柔らかい合成皮革を使用し、 柔軟で繊細な動きに対応。- アッパー踵部のくぼみにより、つま先を伸ばす動作に対応。- ソール踵部が丸くなっていることで、開脚動作がスムーズ。- JFITシューズバッグ付き。[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/521_1_144eb1a6ddaea7d087affdcd2cdd47b2.jpg?v=202510170528 ]JFITシューズバッグ付き

『JFIT』（ジェイフィット）は、2024年、フィットネスシューズの⽼舗ブランドで培った技術と知識を受け継ぎ、新たなブランドとして始動しました。

フィットネス界を支えているインストラクターの意見を吸い上げ、日本全国のフィットネスファン（ユーザー）に、安全で高機能なシューズを供給して参ります。

【JFIT】の使命は、足元からフィットネスに革新をもたらすこと、何よりフィットネスを楽しむこと。

●JFIT公式ブランドサイト

https://www.jfit.jp/

●JFIT公式Instagramアカウント @jfit_jp

https://www.instagram.com/jfit_jp/

●JFIT公式Facebookアカウント ＠jfit.jp

https://www.facebook.com/jfit.jp/

消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ︓0120-276-010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB︓https://www.jfit.jp/