イケメンゴリラ「シャバーニ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、インターネット上で簡単に遊べるはずれなしのオンラインくじ「コナミ プレミアムくじ ONLINE」にて、名古屋市東山動植物園の「イケメンゴリラ」こと「シャバーニ」の誕生日を記念したくじ「シャバーニ Happy Birthday! くじ」の販売を10月17日(金)から開始することをお知らせします。

「シャバーニ Happy Birthday! くじ」は、10月20日(月)に誕生日を迎える、東山動植物園の「イケメンゴリラ」として有名な「シャバーニ」の誕生日を迎えることをお祝いするもので、フォトビジュアルを使用した「ダイカットクッション」や「顔ハンガー」、「アクリルスタンド」などが賞品となっています。

おまけ賞として、10連セットを購入すると2種類の「シャバーニ ダイカットステッカー」のうち1枚をランダムで獲得でき、20連セットの購入で同じ2種類の中からお好きな1枚を選んで獲得できます。

さらに「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローし、指定のポストをリポストいただいた方の中から抽選で1名さまに「シャバーニ アクリルスタンド全種セット(B賞3種)」が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催中です。

ぜひ、この機会に「コナミ プレミアムくじ ONLINE」をお楽しみください。

▼「シャバーニ Happy Birthday! くじ」販売ページ

https://premiumkuji.konami.net/lp/shabani/index.html

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式サイト

https://premiumkuji.konami.net/

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X

https://x.com/573Kuji

▼「名古屋市東山動植物園」公式サイト

https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/

▼「名古屋市東山動植物園」公式X

https://x.com/higashiyamapark

「シャバーニ Happy Birthday! くじ」概要

■販売期間： 販売期間中 ～ 2025年11月17日(月) 10:00

■賞品一覧：

S賞 ダイカットクッション

A賞 顔ハンガー

B賞 アクリルスタンド

C賞 クリアうちわ

D賞 缶バッジ

E賞 ブロマイド風カード

おまけ賞 シャバーニ ダイカットステッカー

※10連セットを購入すると2種類の中から1枚ランダムでおまけ賞を獲得でき、20連セットを購入すると2種類の中から1枚お好きなおまけ賞を獲得できます。

■販売価格： 1回 880円(税込) 別途配送手数料が発生します。

■権利表記： (C)Nagoya City

「シャバーニ Happy Birthday! くじ 発売記念！フォロー＆リポストキャンペーン」概要

【キャンペーン対象期間】 対象期間中 ～ 2025年11月17日(月) 10:00

＜参加方法＞

１. 「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))をフォローします。

２. キャンペーン期間中に対象ポストをリポストします。

３. 抽選で1名さまに「シャバーニ アクリルスタンド全種セット(B賞3種)」をプレゼントします。

＜参加条件＞

・日本国内にお住まいの方

・Xアカウントを非公開設定されていない方

＜抽選結果＞

当選者には、キャンペーン終了後1週間程度で「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式Xからダイレクトメッセージにてご連絡を予定しています。

▼「コナミ プレミアムくじ ONLINE」公式X(@573Kuji(https://x.com/573Kuji))：https://x.com/573Kuji

「コナミ プレミアムくじ ONLINE」について

プレミアムなオリジナルグッズが当たる、PCやスマートフォンを使ってインターネット上で簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじです。

タイトル:「コナミ プレミアムくじ ONLINE」 シャバーニ Happy Birthday! くじ

メーカー:KONAMI

販売期間:販売期間中～11月17日(月)10時まで

ジャンル:オンラインくじ

著作権表記:(C)2025 SUSURU TV. (C)Konami Arcade Games

お問合わせ先:お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。https://www.konami.com/games/inquiry/jp/