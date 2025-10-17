【山崎実業 towerシリーズの新商品】スリムなサイズになったランドリーワゴン+バスケット や、上履き用のシューズハンガーなど、新商品が発売になりました。
■ランドリーワゴン+バスケット タワー スリム
M・Lサイズのワイヤーバスケットを収納できるランドリーワゴンセットです。
スリムな設計で、洗濯機横などのちょっとした隙間にもすっきりと収まります。
ワゴンにはキャスターが付いており、移動もスムーズ。
支柱は2本のみのシンプルな構造で、コーナー部分が大きく開いているため、縦置き・横置きどちらの向きでも使え、下段のバスケットが取り出しやすいです。
バスケットには持ち運びに便利なハンドルが付いており、ドラム式洗濯機の前に置いても扉の開閉が邪魔にならない高さです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/98539/
■マグネットバスルーム上履き&キッズシューズハンガー タワー
マグネットでバスルームの壁に簡単に取り付けられるシューズハンガーです。
水切れを考えた斜め設計で、洗った上履きを浮かせてスムーズに干せます。
ブラシなどの収納に便利なフック付きです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/47082/
■キッチンシンク下収納扉ポリ袋ホルダー タワー
ポリ袋を引っ掛けるだけで簡易ゴミ箱として使えるレジ袋ハンガーです。
引き出しのフチから高さ21cmの場所にハンガーを設置できるので、引き出しの開閉時に袋の巻き込みを防止します。
扉や引き出しの厚さ1.4cm～2.5cmに対応し、ボルトで固定できるため簡単に取り付け可能です。
引き出しや扉上部にハンドルがある引き出しにも取り付け可能です。
蓋があるのでにおい漏れを軽減でき、開閉の向きを変えられるので、調理台から野菜くずをスムーズに捨てられて便利です。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/66577/
