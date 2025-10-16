兎鞠まりバースデーストア in ゲーマーズを2025年11月1日(土)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年11月1日(土)より兎鞠まりバースデーストア in ゲーマーズを開催することをお知らせいたします。



https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6853
ー 開催概要 ー


開催期間：2025年11月1日(土)～11月16日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ
開催内容：『兎鞠まり』関連商品の販売

※ゲーマーズオンラインショップでも受注販売を行います。



店舗キャンペーン


【抽選会】

期間中に会場内にて、『兎鞠まり』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、抽選会に1回ご参加いただけます。

＜景品内容はこちら！＞

A賞：サイン入りアクリルパネル 全1種




B賞：特大アクリルフィギュア 全1種
サイズ：約30cm




※景品は無くなり次第終了となります。※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。



【購入特典】

期間中に会場内にて『兎鞠まり』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、ブロマイド (全6種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!

■ブロマイド 全6種(ランダム)




※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。



オンラインショップキャンペーン


【オンラインショップ 抽選会】

期間中にゲーマーズオンラインショップにて、『兎鞠まり』催事商品を3,000円以上(税込)ご購入の方、抽選会に1回ご参加いただけます。

＜景品内容はこちら！＞

A賞：サイン入りアクリルパネル 全1種




B賞：特大アクリルフィギュア 全1種
サイズ：約30cm




※催事期間中に条件を満たしましたお客様全員の中から抽選をさせていただきます。※当選は発送をもって代えさせていただきます。※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の兎鞠まりバースデーストア in ゲーマーズ 抽選会「A賞：サイン入りアクリルパネル (全1種)」 「B賞：特大アクリルフィギュア(全1種)」と同一となります。※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。



【オンラインショップ購入特典】

期間中にゲーマーズオンラインショップにて『兎鞠まり』 催事商品をご購入3,000円(税込)毎に、ブロマイド (全6種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!

■ブロマイド 全6種(ランダム)





※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の兎鞠まりバースデーストア in ゲーマーズ 抽選会「ブロマイド(全6種)」と同一となります。
※特典はなくなり次第終了となります。



販売商品



■ホログラムカンバッジ(ランダム)
価格：660円(税込)
コンプリートセット：3,960円 (税込)　※AKIHABARAゲーマーズ本店にて販売予定

■インスタントフォト風ブロマイド(ランダム)
価格：440円(税込)
コンプリートセット：3,080円 (税込)　※AKIHABARAゲーマーズ本店にて販売予定


■SNS風アクリルキーホルダー　兎鞠まり
価格：1,320円(税込)

■デカアクリルスタンド　兎鞠まり　2025バースデー ver.
価格：2,200円(税込)


■ミニアクリルアート　兎鞠まり　2025バースデー ver.
価格：2,530円(税込)

■マイクロファイバー　兎鞠まり　2025バースデー ver.
価格：770円(税込)


■ラバーデスクマット　兎鞠まり　2025バースデー ver.
価格：3,850円(税込)

■特大ブランケット　兎鞠まり　2025バースデー ver.7,700円(税込)



https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6853
【権利表記】(C)兎鞠まり


【株式会社カードラボ 会社概要】


株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。