『愚痴と恋は止まらない（グチ恋）』- 四角関係ラブコメ｜全74話一挙配信［縦型ショートドラマ］

朝日音羽・後藤光輝・宮崎あみさ・吉田叡史がお送りする“炎上俳優×毒舌AD×同僚×人気女優”。撮影現場で交錯する“近すぎる距離”のラブコメ＃愚痴恋

◼︎作品紹介

“炎上俳優×毒舌AD×同僚×人気女優”が近すぎる距離でぶつかり合う四角関係ラブコメ。ドラマ撮影の現場を舞台に、キャスト×スタッフの関係がにじむ人間模様を、スマホ視聴に最適化したテンポで描きます。主演は朝日音羽・後藤光輝、共演に宮崎あみさ・吉田叡史・福島愛。

特別出演には村田秀亮（とろサーモン）とゴリ（ガレッジセール）を迎え、要所で空気を切り替える存在感を発揮します。

出演者情報

主演の朝日音羽『愚痴恋』より - (C)GOKKO

主演の朝日音羽

（女優／『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ?』ほか）は、可憐さと毒舌の切り替えでAD・茉優の“本音”を躍動的に表現。映画・配信ドラマ・広告まで幅広い出演歴を持ち、縦型の画角でも目線と所作で感情の波を立ち上げます。

後藤光輝

（俳優・監督／『広がる炎』『社長と嘘のシンデレラ』『命みじかし夢撮る乙女』ほか）は、炎上を背負う人気俳優・レオを繊細に演じ、虚勢と弱さ、仕事人としての矜持を横顔で語る演技が見どころ。リズム感に長けた表現で縦型ショートドラマの没入度を引き上げます。

後藤光輝『愚痴恋』より - (C)GOKKO

監督：吉村栄功 縦型ならではの視線設計と間のリズムに秀で、短尺でも余韻を残す演出で評価が高い。

脚本：志村優 ごっこ倶楽部 統括P兼脚本家。 時代感をとらえた台詞と、関係の機微を描く筆致で支持を集める。

『ヒミツとカテキョと女子高生』『命みじかし夢撮る乙女』でお馴染みの志村×吉村が再び。言葉の切れ味と“距離・間・テンポ”の設計で、縦型ショートドラマの魅力を最大化する渾身の一作です

吉田叡史『愚痴恋』より- (C)GOKKO宮崎あみさ『愚痴恋』より- (C)GOKKO根井深考『愚痴恋』より- (C)GOKKO福島愛『愚痴恋』より- (C)GOKKO

◼︎あらすじ

テレビスタッフの茉優は、人気俳優・レオが機材を壊す瞬間を目撃。

口止めを迫るレオに対して毒舌で大喧嘩に！？--

“炎上俳優×毒舌AD”、近すぎる距離で喧嘩が止まらない！

そこへ茉優に想いを寄せる幼なじみ・隼斗、レオに迫る美人女優・美玲も参戦。

恋も仕事も火花散る、キャスト×スタッフの四角関係ラブコメディ。

◼︎作品概要

・作品タイトル：愚痴と恋は止まらない

・ジャンル：縦型ショートドラマ／ラブコメディ

・制作年：2025 話数：74話

・監督：吉村栄功（『君に捧げる男前』『嘘の不倫も愛ですが！』『飯島さんはキスがしたいッ!!!』『ヒミツとカテキョと女子高生』『命みじかし夢撮る乙女』）など

・脚本：志村優 （脚本・編集・制作まで200本超のショートドラマに携わり、TikTok Award受賞にも関与）

・制作：株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

