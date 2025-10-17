【加賀温泉郷】作家兼フードスタイリストのハナ カーシュナーと花紫と巡る、山中温泉を辿る旅

一般社団法人加賀市観光交流機構

Yamanaka Onsen Retreat ー Foodways and Craftways of Yamanaka ー

花紫リトリートの様子

花紫（石川県加賀市山中温泉）は、日本の食文化や工芸、地方文化に興味をもつ好奇心豊かな世界のゲストに向け、「Yamanaka Onsen Retreat」と題した滞在型リトリートツアーを、2025年秋より販売開始いたします。案内役を務めるのは、創業120年余りの旅館「花紫」の六代目当主・山田耕平と、NYと山中温泉を拠点に活動する作家・フードスタイリストのハナ カーシュナー。花紫に滞在しながら、ハナが手がけるキッチンアトリエ「Mokkei」での食文化体験や、地元の職人・生産者との出会い、そして漆器などの工芸文化に触れるプログラムをお届けいたします。日本の地方に残る、知られざる豊かな資源。華美な贅沢を超えた、心身の回復につながる新しい旅のかたちをご提案いたします。

【プログラム例】

リトリートの様子リトリートの様子

山中温泉を「食」の切り口から伝えるプログラム。内容は季節によって変わります。

1．ウェルカムブレンドティー：花紫の茶房で、季節のブレンドティーを楽しむ

2．出汁づくりワークショップ：日本料理の基本である「出汁」について学ぶワークショップ

3．漆器職人の工房見学：漆器の産地でもある山中温泉。実際に漆器職人の工房を訪問

4．和菓子づくり体験：創業120年を超える老舗の和菓子屋を訪れ、和菓子づくり体験

5．茶室でのティーセレモニー：茶室で日本の茶の湯文化を学ぶ

6．地元のつくり手を招いたコミュニティランチ

7．旅館や和酒BARでのペアリングディナー

【実施時期】

2025年10月26日-29日に、初回となる秋ツアーを開催いたします。

季節ごとに行われる募集型のツアーと、随時受付を行うオーダーメイドツアーがございます。

【想定販売価格】

3泊4日のパッケージプラン 75万円/人～（宿泊費、朝×3・昼×2・夕食×3、体験費を含む）

【サイトURL】

https://www.hana-mura.com/english/local-experience/yamanaka-onsen-retreat/

【ナビゲーターの紹介】

ハナ カーシュナー HANNAH KIRSHNER

ハナ カーシュナー HANNAH KIRSHNER

アメリカ出身。2016年に初めて山中温泉を訪れ、地域の食文化や自然に惹かれ山中温泉への移住を決意。現在、山中温泉とNYの二拠点で生活。『Water, Wood, and Wild Things』の著者であり、この本は自身が山中温泉に暮らしながら、地元の醸造家、陶芸家、猟師らと交流し、日本の地域文化がどのように自然と結びつきながら受け継がれてきたのかを深く掘り下げた作品である。海外の読者にも日本の「土地と暮らしの関係」を伝える一冊となっており、本著はグルマン世界料理本の日本に関する最優秀書籍賞を受賞し有名となった。旅や食、日本文化をテーマに『ニューヨーク・タイムズ』や『フード＆ワイン』などへの出稿を担当しており、山中について執筆したNY Timesの記事や著書を読んだ人々が連日山中温泉を訪れている。2025年に山中温泉の古民家をリノベーションしたプライベートキッチンアトリエ"mokkei"を開設。

www.mokkei-yamanaka.com / www.hannahkirshner.com

山田 耕平 KOHEI YAMADA

山田 耕平 KOHEI YAMADA

石川県加賀市山中温泉にある老舗旅館「花紫」六代目当主。2021年に創業120年を超える花紫を継承した。10代の頃からストリートアートに傾倒し、Academy of Art University（サンフランシスコ）に進学、アートとフォトグラフィーを学ぶ。帰国後はその感性を活かし、2022年より花紫のリニューアルプロジェクトを始動。館内には現代アートや工藝を展示し、地元の若手作家を支援するギャラリーや、日本文化に触れられる茶房を設けるなど、「現代における日本の文化サロン」をコンセプトとした空間やコミュニティを創出している。豊かな自然と暮らしとものづくりが交差する山中温泉に可能性を見出し、唯一無二の滞在体験を目指し、新たな魅力を発信し続けている。

www.hana-mura.com/english/

photo : Nik van der Giesen, Renee Kemps

【お問い合わせ先】

花紫

石川県加賀市山中温泉東町一丁目ホ17-1

メール hana@hana-mura.com

ツアーURL https://www.hana-mura.com/english/local-experience/yamanaka-onsen-retreat/

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net