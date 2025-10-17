ユーグレナ社、ASEANにおけるバイオ燃料協業を加速

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲 充）は、2025年10月17日（金）、マレーシア・クアラルンプールで開催された第３回AZEC（Asia Zero Emission Community、「アジア・ゼロエミッション共同体」）閣僚会合のサイドイベントとして行われたセレモニー（以下「本セレモニー」）に参加いたしました。本セレモニーでは、日本とAZEC加盟国との協力関係が紹介されました。

セレモニーの様子

AZECとは、日本やマレーシアを含む11カ国のAZECパートナー国が参加し、域内のカーボンニュートラル／ネット・ゼロ排出に向けた協力のための枠組みで、10月17日（金）に マレーシア・クアラルンプールにてAZEC閣僚会合と本セレモニーが開催されました。

既報の通り、当社はPETRONAS Mobility Lestari Sdn Bhd（Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS))の子会社で本社マレーシア）及び Enilive S.p.A.（Eni S.p.A.の子会社で本社イタリア）と共同で、マレーシアにおいて商業規模のバイオ燃料製造プラント（以下「本プラント」）を建設・運営するプロジェクトを推進しており、本プラントの建設・運営を担う合弁会社「Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd.」（以下「本合弁会社」）への出資比率を2025年7月16日付で15%に引き上げております（以下「本出資」）※。本セレモニーにおいて、当社は、PETRONAS社と共に、本出資の完了について発表致しました。

※ 2025年7月17日のニュースリリース「ユーグレナ社、マレーシア商業プラントへの15％出資が完了」(https://www.euglena.jp/news/20250717-1/)

本プラントでは、SAF（持続可能な航空燃料）やHVO（次世代バイオディーゼル燃料）などの製造を予定しており、本出資の完了により、当社は年間約10万KLのバイオ燃料の取り扱いを見込んでおります。2028年後半に予定している稼働開始に向けて、本プラントの建設にかかる工程は順調に進捗しており、今後建設がより本格化していく予定です。

本プラント建設現場の様子（2025年6月）

本プラントの建設・運営に向けた一連の取組みは、ユーグレナ社がASEAN地域におけるバイオ燃料事業を本格展開する重要な一歩であるとともに、AZECの目指す脱炭素社会の実現に向けた象徴的な国際連携として位置づけられます。

ユーグレナ社は、本プラントをはじめとして、今後も様々な側面から脱炭素化に向けた取り組みを進め、「人と地球を健康にする」というパーパスの実現に貢献してまいります。

