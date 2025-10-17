ÃÏ¾åÌó£²£³£°¥áー¥È¥ë¡ÖÆüËÜ°ì¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¦¤Ê¤®²°¡×¿·½É¤ËÃÂÀ¸¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù 11·î10Æü ¥ªー¥×¥ó
Ãº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹ ³°´Ñ
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°È¯¾Í¤Î¤¦¤Ê¤®Å¹¡ØÃº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î¡Ù¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤Ö¤é¤ä¥°¥ëー¥×/ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§±ÝËÜ ¾Ä¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë´ØÅì¤Ç4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ëÃº²Ð¾Æ¤¤Î¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤È¡¢ÃÏ¾å53³¬¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡£¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î¡ÙÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡È¹¬Ê¢¡É¤Ê°ìÇÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù¤Î³µÍ×¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È
¢£¥ªー¥×¥óÆü»þ¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡¡11¡§00
·Ý½Ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¸òº¹¤¹¤ëÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¡£¤½¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢ºÇ¾å³¬¤ÎÃÏ¾åÌó230¥áー¥È¥ë¤ËÐÊ¤à¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1000¡î¤ÎÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëÆÃÂçÀÄ¤¦¤Ê¤®¤È¡¢ÃÏ¾å53³¬¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¡È¹¬Ê¢ÂÎ¸³¡É¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÆüËÜ°ì¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¦¤Ê¤®²°¡É¤Ç¡¢¿´¤â¤ªÊ¢¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
Ãº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹ Æâ´Ñ Ìë·Ê¤¬¹¤¬¤ë¤ªÀÊ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á
Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://booking.resty.jp/webrsv/plan_search/s014035601/35997
Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¸ø¼°HP :
https://sumiyaki-unafuji.com/shops/tokyo_opera_city/
´ØÅìÍ£°ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ûÀÐ¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¡ÖÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ
¼Ì¿¿¤Ï½©¥³ー¥¹¤Î¥á¥Ë¥åーÎã ¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î¡Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò°ÜÅ¾¡¦³ÈÄ¥¤·¡¢¿¦¿Í°éÀ®ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþÌ£¤·¤µ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù¤Ç¤âÌ¾¸Å²°¤ÎËÜÅ¹¤ÈÆ±¤¸ÀäÉÊ¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ØÅì¤Ç¤Ï¡ØÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£Å¹¡Ù¤Î¤ß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ûÀÐ¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹¡¡16,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3Ì¾ÍÍ¤è¤êÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Í×Í½Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸³«Í½Äê¤ÎÆüËÜÉÊ¼ï¤Î¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜÉÊ¼ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥óÁ´15ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á6¼ï¤òÆüËÜÉÊ¼ï¤ÇÂ·¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÀÖ¡¦Çò¿ô¼ïÎà¤ò¥°¥é¥¹Çä¤ê¤Ç¤âÄó¶¡¡£µ¤·Ú¤Ë°û¤ßÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³÷¾Æ¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤â½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤òË¾¤á¤ë¤ªÀÊ¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¹¬Ê¢ÂÎ¸³¡É¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î¡Ù³ÆÅ¹ÊÞ¼õ¾ÞÎò
- ¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å2019ÆÃÊÌÈÇ¡×¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¼õ¾Þ
- THE TABELOG AWARD ¥Ö¥í¥ó¥º¡Ê2019Ç¯～4Ç¯Ï¢Â³¡Ë
- ¤¦¤Ê¤®É´Ì¾Å¹ Áª½Ð¡Ê2018¡¦2019¡¦2022¡¦2024Ç¯¡Ë¡¡¢¨Á´¤Æ¡ØÃº¾Æ ¤¦¤ÊÉÙ»Î ËÜÅ¹¡Ù
- ¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Û¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025¡×¢¨¡ØÃº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î ËÜÅ¹¡Ù¡Ø±·¤¦ ¤ª¤«ÉÚ»Î¡Ù¡ØÃº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î Í³ÚÄ®Å¹¡Ù¡ØÃº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î Ì¾±ØÅ¹¡Ù
¢¡¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«
¡ØÃº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÁÛ¤¤¤ò±ÇÁü¤ÇÂÎ´¶¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤ò¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«Ãæ¢Íhttps://youtu.be/HBeai_hMJlk
Ãº¾Æ¤¦¤ÊÉÙ»Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¢Íhttps://www.instagram.com/sumiyaki_unafuji_official/?hl=ja