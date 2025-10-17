マイナス 10°C環境動作、最大33 dBm出力・低ノイズ性能を両立、GIP社製Cバンド光増幅モジュール製品の輸入・販売を開始

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、GIP Technology Corporation社(以下「GIP 社」と表記)のCバンド対応光増幅モジュール(製品型式:CGBS1BS128014A)の輸入・販売を開始いたしました。

同製品は、Cバンド領域(1540~1565 nm)に対応し、シングルチャネル用途向けに設計された光増幅モ ジュールです。最大33 dBm の飽和出力を実現しつつ、最大5.5 dBの低ノイズフィギュアを維持することで、高品質な信号増幅を可能にします。

入力/出力ポートには光アイソレータを搭載し、コネクタ反射によるシステム影響を低減。さらに、入出力 信号モニタリング機能を備えており、RS-232インターフェースによるユーザーフレンドリーな監視・制御が可能です。

冷却はファン+ヒートシンクによる空冷方式を採用し、-10~65 °Cの広い動作温度範囲に対応。サイズは100 x 95 x 25 mmのコンパクト設計で、各種通信システムや光学計測環境への容易な組み込みを実現しま す。

当社では、GIP社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/giptek/#section31



■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 (平日 9 時~18 時、土日祝日は除く)

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 主要仕様

■ 外形図