『神託のメソロギア』声優陣78名による“直筆サイン入りポスター”をアニメイトにて掲出開始！

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、当社が運営する対戦型カードゲーム『神託のメソロギア』に出演する総勢78名の声優陣による直筆サイン入りポスターの掲出を、2025年10月3日（金）より全国アニメイト主要店舗にて開始いたしました。

■ サイン入りポスター掲出について

本企画は、『神託のメソロギア』に出演する豪華声優陣への感謝と、ファンの皆さまへの感謝の気持ちを込めて実施するものです。

総勢78名のキャストによる貴重な直筆サイン入りポスターが、以下の店舗にて順次掲出されます。

＜掲出店舗＞

- アニメイト新宿店- アニメイト渋谷店- アニメイト秋葉原店- アニメイト池袋本店

※掲出期間は店舗によって前後する場合がございます。

※各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

■『神託のメソロギア』について

『神託のメソロギア』は、手札が完全公開される独特のシステムと、同時ターン制で展開されるスリリングな駆け引きが魅力の対戦型カードゲームです。召喚のためのチャージャー、攻撃のアタッカー、防御のブロッカーという3つの役割を持つカードを使い分け、相手のHPを削るシンプルなルールながらも、お互いの手札を「読む」深い心理戦を楽しむことができます。

1試合約3分、縦持ちでのプレイというカジュアルさから、スキマ時間にも手軽に遊べぶことが可能です。全国のライバルと競い合い、レートを駆け上がる緊張感をぜひご体験ください。

