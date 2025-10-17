スタジアム、BLAMと協業を開始

株式会社スタジアム

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長 CEO︓春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社であり、営業支援事業を展開する株式会社スタジアム（本社：東京都港区、代表取締役：石野 悟史、以下スタジアム）は、企業のマーケティング支援を行う株式会社BLAM（本社：東京都品川区、代表取締役：杉生 遊、以下BLAM）と、協業を開始したことをお知らせします。 本協業により、BLAMが運営する国内最大級のマーケティング特化型複業マッチングサービス「カイコク」や独自手法のPjTOマーケティング*による高品質な見込み顧客（リード）創出と、スタジアムの強みである確実な営業実行力を組み合わせ、マーケティング戦略作成から営業支援までをシームレスに繋ぐ一気通貫のソリューションを提供し、企業の売上最大化と事業成長に貢献してまいります。

■協業の背景：「マーケティングと営業の分断」という課題

多くの企業において、マーケティング部門はリード獲得数を、営業部門は受注数をそれぞれ目標として活動しています。しかし、両部門間の連携が不十分であるために、「獲得したリードの質が低く、営業がフォローしきれない」「マーケティング施策が実際の受注にどれだけ貢献したのか不明瞭」といった課題が発生し、機会損失を生んでいるケースが少なくありません。 テクノロジーの進化により顧客接点が多様化する現代において、企業の持続的な成長のためには、この「マーケティングと営業の分断」を解消し、テクノロジーの進化により顧客接点が多様化する現代において、マーケティングから営業までトータルで設計し全体最適化をはかることが、事業と企業の持続的な成長のためには不可欠です。

■ 協業で実現すること：戦略的マーケティングと営業実行力の融合

本協業で以下の実現を目指します。

- BLAMによる高品質なリード創出企業の事業戦略に基づいた的確なマーケティング戦略を立案し、戦略戦術に応じたエース人材がマーケティングを実行。受注確度の高い「質の高いリード」を創出します。- スタジアムによる確実な成果創出創出されたリードに対し、当社が持つ豊富な営業ノウハウとリソースを最大限に活用。スピーディーなアプローチから丁寧な顧客育成（ナーチャリング）、そして確実な商談化・受注までを実行します。

これにより、企業は分断されていた各プロセスを意識することなく、事業成果の最大化に集中することが可能となります。

■今後の展望

両社は今後、共同でのウェビナー開催や、本協業の成果をまとめた事例の公開などを通じて、企業のマーケティング・営業活動の最適化を支援してまいります。将来的には、両社のノウハウを組み合わせた新たなパッケージサービスの開発も視野に入れ、より多くの企業の事業成長に貢献していきます。

両社代表からのコメント

- 株式会社BLAM 代表取締役 杉生 遊この度、スタジアム社との協業を発表できますことを、心より嬉しく思います。多くの企業が直面する「深刻な人材不足」と、社内の「マーケティングと営業の分断」。この根深い課題に対し、当社のマーケティング特化型複業マッチング「カイコク」を起点としたPjTOマーケティングと、スタジアム社の卓越した営業力を掛け合わせることで、強力な解決策を提供できると確信しております。この協業を通じ、お客様の事業課題を根本から解決し、当社のビジョンである「未来につながるハタラクを創る」の実現を加速させてまいります。この強力なタッグに、どうぞご期待ください。- 株式会社スタジアム 代表取締役 石野 悟史この度、マーケティング領域で素晴らしい実績を持つBLAM社と協業できることを大変嬉しく思います。今回の協業背景にもなりました、「マーケティングと営業の分断」という課題を解決する取り組みとして、我々が創業当初から培ってきた営業の実行力とBLAM社のマーケティング戦略を掛け合わせることで、これまで以上に多くの企業の課題を解決することにつながると確信しています。この協業が、お客様の事業課題を解決するとともに、多くの企業の課題解決につながることを、どうぞご期待ください。

* PjTOマーケティングとは、マーケティング活動を効率的、効果的に推進するために外部人材を起用してマーケティングプロジェクトチームを流動的に組成することです。BLAMでは、国内最大級のマーケティング特化型複業マッチングサービス「カイコク」を活用し、フェーズに応じた最適なチームを組成しながら、戦略立案から実行まで一気通貫でマーケティング支援を行っています。

【BLAM 会社概要】

会社名 ：株式会社BLAM

所在地 ：東京都品川区西五反田7丁目7－7 SGスクエア8F

設立 ：2015年4月

代表者 ：代表取締役 杉生 遊

事業内容：

１.複業マッチングサービス「カイコク」

２.PjTOマーケティング支援（プロジェクトチーム提供）

３.マーケティングDX支援（コンサルティング・Web広告・制作等）

４.その他事業（企業研修・転職紹介）

URL：https://blam.co.jp/

【スタジアム 会社概要】

会社名 ：株式会社スタジアム

所在地 ：東京都港区赤坂3丁目4－3 赤坂マカベビル6階

設立 ：2012年8月

代表者 ：代表取締役 石野 悟史

事業内容：

１.営業代行、ビジネスプロセスアウトソーシング

２.コールセンター応対品質向上サービス「Dr.Tel」

URL：https://stadium.co.jp/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL：https://exawizards.com/

■ 本プレスリリースに関するお問合せ

株式会社スタジアム DSS事業部使用開発G

E-mail：sales-outsourcing@ss.stadium.co.jp