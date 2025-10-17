10月20日の「頭髪の日」を記念し、リーブ21公式通販サイト「リーブ直販」で特別キャンペーンを実施。メルマガ・LINE購読者限定で、全商品12％OFFクーポンを4日間限定配布します！
◆「正真正銘 自分の髪」に感謝を込めて。
株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
10月20日の「頭髪の日」を記念し、公式オンラインショップ
「リーブ直販」にて『頭髪感謝祭 2025』を開催いたします。
期間中、メルマガおよびLINE購読者の皆さま限定で、
全商品12％OFFクーポンを配布します。
ぜひこの機会にメルマガとLINEのご登録をお待ちしております。
通常は毎月3日間・10％OFFのキャンペーンを実施していますが、
「頭髪の日」に合わせて今回は1日延長・割引率も12％に拡大。
髪と頭皮をいたわるリーブ21の人気商品を
お得にお試しいただける特別な4日間です。
◆キャンペーン概要
名称： リーブ直販『頭髪感謝祭2025』
期間： 2025年10月20日（月）～10月23日（木）
対象： メルマガ・LINE購読者限定
特典： 全商品12％OFFクーポン配布（※一部対象外商品あり）
URL： https://www.reve21shop.co.jp/
◆リーブ21公式通販サイト「リーブ直販」とは
リーブ直販は、発毛専門企業リーブ21が運営する公式通販サイトです。
創業49年の発毛研究と施術ノウハウを活かし、
シャンプー、コンディショナー、トニック、サプリメント、スカルプケア機器など、
頭皮環境の改善に特化した商品を全国にお届けしています。
“発毛のプロが認めた品質を、ご自宅でも”をコンセプトに、
会員様・一般ユーザー双方から高い支持を得ています。
◆社長コメント
「“頭髪の日”は、髪を守る大切さを改めて考える日です。
リーブ21は49年にわたり“正真正銘 自分の髪”を取り戻すための
研究を続けてきました。
お客様への感謝を込めて特別キャンペーンを実施いたします。」
- 代表取締役社長 岡村勝正
◆会社概要
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
創業： 1976年
発毛診断実績： 36.4万人以上（2025年時点）
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332074&id=bodyimage1】
