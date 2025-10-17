【箔一】金沢箔扇子 彩美 藤鼠｜伝統と上品さを纏う高級扇子
金沢箔の伝統技法を生かした「彩美 藤鼠」は、上品で落ち着いた色合いと繊細な箔の輝きが特徴の扇子です。
熟練の職人が一枚ずつ丁寧に箔を施し、光の角度によって表情を変える美しいデザインを実現しました。
藤鼠色を基調とした配色は、和装はもちろん、洋装にも自然に調和。
持つだけで装いに華やぎを添え、特別な場面でも品格を引き立てます。
軽量で持ちやすく、開閉の動作もスムーズなので、日常の暑さ対策やイベントでの使用にも最適です。
また、伝統工芸の美しさを感じられるため、贈答品や記念品としても大変喜ばれる一品です。
桐箱入りで高級感も演出されており、手に取った瞬間から上質さを実感できます。
箔一ならではの技術と美意識が融合した「彩美 藤鼠」は、使う人の所作までも美しく見せる、伝統と現代の調和を体感できる逸品です。
【箔一】金沢箔扇子 彩美 藤鼠 fujinezu
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a205-04004/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像】
配信元企業：株式会社堪能や
