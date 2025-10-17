男女で異なるモラハラ「被害」と「加害」の実態｜夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第2報）
1.はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）による夫婦間のモラハラに関する実態調査です。
怒鳴り声が響くわけでもないのに、心が少しずつ冷えていく。
無視、ため息、何気ない一言--。そうした些細な仕草が気づかないうちに相手の心を傷つけていることがあります。
「モラハラ（モラルハラスメント）」とは、そんな日常の中に潜む“見えない暴力”のことです。
前回（第1報）では、夫婦間における「どこからがモラハラなのか」という認識の違いを取り上げました。
今回はその続編として、実際にモラハラを「受けた」人、そして「してしまった」人--双方の視点から、夫婦関係のリアルを探ります。
恋愛の延長で始まったはずの関係が、なぜすれ違い、傷つけ合う関係になってしまうのか。
そこには、男女の立場や役割、そして“自分は悪くない”と信じたい防衛本能が潜んでいるのです。
＜調査概要＞
・調査タイトル：夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第2報）
・調査期間：2025年9月18日～25日
・調査対象者：20～59歳の男女9,378人（10歳刻みで男女各1,250人 ※ただし男性20代のみ628人）
・調査方法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利用）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表日：2025年10月21日
・注記：単一回答は各性別全体、複数回答は「ある」と回答した人が分母
＜調査対象者について＞
下表の通り、男性20代を除き、男女、各年代とも均等なサンプルになっています。
【男性（4,378人）】
20 代 628人（6.7%）
30 代 1,250人（13.3%）
40 代 1,250人（13.3%）
50 代 1,250人（13.3%）
【女性（5,000人）】
20 代 1,250人（13.3%）
30 代 1,250人（13.3%）
40 代 1,250人（13.3%）
50 代 1,250人（13.3%）
回答者は全都道府県におおむね人口と相関する形で分布しており地域的な偏りはありません。
2. モラハラを受けたことがある人は4人に1人
「配偶者からモラハラを受けたと感じたことがあるか」を尋ねたところ、全体の26％が「ある」と回答しました。
性別で見ると、男性25％、女性28％と、女性のほうがやや多い結果となりました。
図1：モラハラを受けたことがあるか（男女別）
※実際の質問：Q. あなたは配偶者からモラハラを受けたと感じたことはありますか（単一回答）
モラハラを受けた経験がある人は、全体の4人に1人。
この数字をあなたは多いと思いますか、それとも少ないと感じますか。
夫婦という閉じた関係の中で、言葉や態度の小さなすれ違いが、思いのほか多くの人に心の傷として残っていることが分かります。
3. 被害の内容―「怒鳴り声」だけではない、心に残る“言葉”と“沈黙”
モラハラを受けたことがあると答えた人（n=2,461）に、その内容を聞いたところ、
最も多かったのは「侮辱する・人格を否定する（45％）」、次いで「小さなミスを責める（42％）」、「大声で怒鳴る（41％）」、「無視・会話を拒否する（36％）」でした。