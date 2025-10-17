toroaの極上クッキー専門店ツキノワ星菓より、北海道発酵バターのコクと香り広がる極上の味わいバターリッチクッキーを公式オンラインストアにて発売

株式会社フードクリエイティブファクトリーツキノワ星菓のプレミアムバタークッキー、キャラメルチョコクッキー、チョコチャンククッキー

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京都中野区、代表取締役社長：五十嵐豪）が展開する、一口でとろける極上スイーツ「toroa（トロア）」（https://www.kutsurogi-ya.com/）の極上クッキー専門店「ツキノワ星菓」より、北海道発酵バター100%使用のバターリッチクッキーを公式オンラインストアで2025年10月18日から発売開始。

北海道発酵バター100%のコクと香り 厳選したバターから生まれる本当に美味しいクッキー

ベストお取り寄せ2022大賞総合大賞&3年連続殿堂入りtoroaの極上クッキー専門店 ツキノワ星菓が手がけるこだわりのクッキーをお届けします。

クッキーの更なる美味しさを目指して原料を厳選。試作を重ねて極上のクッキーを生み出しました。

使用するバターは100%北海道発酵バター。コクと香りが広がる特別な味わいを体験いただけます。

3種の味わいのクッキーを発売

3種のクッキーを発売します。さらに11月に2種、12月に2種発売します。

プレミアムバタークッキーツキノワ星菓のプレミアムバタークッキーツキノワ星菓のプレミアムバタークッキー

プレミアムバタークッキーは、北海道発酵バター100%使用。バニラの芳醇な香り、焦がしキャラメルの深みにゲランドの塩が甘さを引き立てて一枚、二枚と止まらなくなる味わいです。

チョコチャンククッキーツキノワ星菓のチョコチャンククッキーツキノワ星菓のチョコチャンククッキー

チョコチャンククッキーは、北海道発酵バター100%使用。バニラの芳醇な香り、焦がしキャラメルの深みにゲランドの塩が生地の美味しさを引き立てた生地に3種のチョコレートをたっぷりと入れて一枚、二枚と止まらなくなる味わいです。

キャラメルチョコクッキーツキノワ星菓のキャラメルチョコクッキーツキノワ星菓のキャラメルチョコクッキー

キャラメルチョコクッキーは、北海道発酵バター100%使用。バニラの芳醇な香り、焦がしキャラメルの深みのある味わいの生地にキャラメルチョコレートやチョコレートを入れて一枚、二枚と止まらなくなる味わいです。

職人が丁寧に焼き上げたサクサク食感

生地の美味しさを引き出す温度で職人が丁寧に焼き上げた生地はサクサクな食感です。

販売情報

【価格】940円（税込）

【発売日】2025年10月18日

【商品ページ】

プレミアムバタークッキー（5枚入）https://www.kutsurogi-ya.com/c/tb/b00305(https://www.kutsurogi-ya.com/c/tb/b00305)

チョコチャンククッキー（5枚入）https://www.kutsurogi-ya.com/c/tb/b00313(https://www.kutsurogi-ya.com/c/tb/b00313)

キャラメルチョコクッキー（5枚入）https://www.kutsurogi-ya.com/c/tb/b00314(https://www.kutsurogi-ya.com/c/tb/b00314)

【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/

【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/

