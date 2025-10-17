【 DJ KOCO aka SHIMOKITA デウス浅草に初登場 】世界が認める7インチの魔術師がついにやってくる

株式会社 ジャック・オブ・オール・トレーズデウス パークサイド ソシアルクラブ 10/19(日) ヴァイナル・セッション、入場無料

ライフスタイルブランド「デウス エクス マキナ」は、2025年10月19日(日)、デウス浅草店にて「デウス パークサイド ソシアルクラブ」を開催いたします。

世界が認める下北沢の至宝、DJ KOCO aka SHIMOKITAがデウス浅草に初登場。7インチレコードのみでフロアを揺らす、特別な夜をお届けします。サポートには、今年のDMC JAPAN DJ CHAMPIONSHIPS THE OPENカテゴリーで3位に輝いた1an、そして国内外で注目を集めるDAH-ISHIが登場。ヒップホップ、ファンク、ソウル──3人のDJが音でつなぐ、最高の日曜日です。

DJ KOCO aka SHIMOKITA、デウス浅草に初登場。 世界が認める7インチの魔術師

【出演DJ紹介】

DJ KOCO aka SHIMOKITA

7インチレコードで紡ぐビートとジャグリングは、見る者を魅了する芸術。国内はもちろん、ニューヨーク、ブラジル、バルセロナ、オーストラリアなど世界各地のフロアを沸かせてきた。独自のスタイルで世界中のヴァイナルコレクターと音楽ファンから支持を集める、世界的DJ。

1an (sour inc.)

2025年DMC JAPAN DJ CHAMPIONSHIPS THE OPENカテゴリーで3位入賞。確かな技術と選曲センスで注目を集める実力派。

DAH-ISHI

国内外から高い評価を受け、海外からのオファーも絶えない注目DJ。予想を裏切る選曲で、常にフロアを盛り上げる。

【イベント詳細】

イベント名： Deus Parkside Social Club デウス パークサイド ソシアルクラブ

日時： 2025年10月19日(日) 15:00～21:00

会場： デウス エクス マキナ 浅草店

住所： 〒111-0032 東京都台東区浅草2-7-26

入場料： 無料

出演： DJ KOCO aka SHIMOKITA / 1an (sour inc.) / DAH-ISHI

デウス浅草店は、目の前に隅田公園が広がるロケーション。アナログ盤の温かい音色に包まれながら、ビール、音楽、ショッピング、ランチを昼間から楽しめる開放的な空間です。世界が認めるトップDJが集う、浅草ならではの特別な日曜日をぜひご体験ください。

直営店情報

Deus Ex Machina 浅草

〒131-0033 東京都墨田区向島 1-2-8 東京ミズマチ ウェストゾーン

電話番号 03-6284-1749

営業時間 11:00 - 19:00(フード&ドリンクL.O.18:30)

毎週水曜日定休

Deus Ex Machina 原宿

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目32－5 Bprスクエア神宮前1 1F & 2F

電話番号 03-6447- 4949

営業時間

1F cafe 9:00-20:00

2F Shop 11:00-20:00

Deus Ex Machina ハラカド

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 2F

電話番号 03-6805-0749

営業時間 11:00 - 21:00

【Deus Ex Machina デウス エクス マキナ 公式 アカウント】

直営店 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

Online Store https://jp.deuscustoms.com/

Deus Japan Instagram @deusexmachina.jp https://www.instagram.com/deusexmachina.jp/

Deus Cafe Instagram @deuscafe_tokyo https://www.instagram.com/deuscafe_tokyo/

LINE @deus_ex_machina https://lin.ee/KfSOR0M

X @deus_japan https://twitter.com/deus_japan

ブランド紹介

ラテン語で「機械仕掛けの神」を意味するDeus Ex Machina デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生したカルチャーブランド。サーフィン、モーターサイクル、アート、音楽、ファッションが融合し、「クリエイティビティな文化を讃える」というブランド哲学のもと、世界中に熱狂的なファンを持つ。

アパレルや物販にとどまらず、カフェを併設した独自のスタイルで、その土地の文化や人を巻き込みながら「ライフスタイル」を表現。現在では世界12カ国の旗艦店より、それぞれの地域に根ざした独自のカルチャーが発信されている。