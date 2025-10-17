ペンギントレード、堀江貴文氏プロデュース×マクサス主催のチャリティイベント「なんでも買取隊 in 六本木」で“オークショニア(競売人)”として協力

株式会社ペンギントレード

オークション事業を展開する株式会社ペンギントレード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤佑一、以下ペンギントレード）は、2025年11月16日（日）にベルサール六本木グランドコンファレンスセンターで開催される、株式会社マクサス主催・堀江貴文氏プロデュースのチャリティイベント「なんでも買取隊 in 六本木～ブルーサンタとチャリティの宴～」において、チャリティオークションの運営およびオークショニア(競売人)として参画します。

左：株式ペンギントレード取締役山下顕 右：本イベントのプロデューサーを務める堀江貴文氏

本イベントは、「あなたのモノでこどもに笑顔を」をテーマに掲げ、堀江貴文氏 × 認定NPO法人 日本こども支援協会 × 買取マクサスがタッグを組み、社会貢献を生み出す新たな試みです。

来場者や著名ゲストが持ち寄った不要品をプロの鑑定士がその場で査定し、査定額の一部または全額を寄付として選択できる仕組みとなっています。さらに、チャリティオークション形式によって、寄付の金額がその場で高まり、モノの価値が社会の価値に変わる体験を生み出します。

イベント来場から寄付までの流れイベントに持ち込み可能な買取カテゴリー

ペンギントレードは、これまで培ってきたオークション運営ノウハウを活かし、現場での進行・落札管理を担うとともに、振り師として会場の熱量を高め、寄付の輪を広げる役割を果たします。

また、本イベントでは当日のオークション参加事業者も歓迎しており、ブランド品リユース業者や買取販売店、個人バイヤーなど、業界関係者が自らのビジネスを通じて社会貢献に参加できる場としても注目されています。

本イベントには、堀江貴文氏をはじめ、令和の虎出演者やリユース業界の著名人が多数出演予定。査定・オークションを通じて、リユース業界とチャリティが共創する新しい寄付文化の形を発信します。

オークション参加事業者様 募集

本イベントでは、チャリティオークションを共に盛り上げてくださる、リユース事業者様を大募集しております。ご興味のある方は以下の公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

ペンギントレード公式LINE：https://lin.ee/nc7rMEQ

代表コメント堀江貴文（プロデューサー）

「買取という身近な行為を、社会を良くするアクションに変えていきたいと考えています。

多くの人が気軽に参加でき、同時に社会的意義も持てるようなチャリティの形をつくることが、今回の挑戦です。」

日本こども支援協会 代表理事 岩朝しのぶ

「孤児をはじめ、家庭環境に恵まれない子どもたちへの継続的支援が何より大切です。

“使わないモノ”を通じて子どもたちを支援できるこのプロジェクトは、

社会全体が子どもの未来に関わる新しいモデルになると感じています。」

買取マクサス 代表取締役 せきえもん

「リユース業界には“隠れ資産”とも呼ばれる66兆円の可能性があります。

それを循環させることで、社会に価値を還元する新しい文化を作りたい。

このチャリティイベントを、リユースと社会貢献の架け橋にしたいと思っています。」

確定ゲスト（10月14日現在）林尚弘

令和の虎 主宰／武田塾創業者

宮迫博之

お笑いタレント

三浦会長

ブランド鑑定士／トリアイナグループ

トモハッピー

トレカ鑑定士／カードン代表

ヴァンビ

YouTuber／リズオク創業者

山本 康二

グローバルパートナーズ株式会社 代表取締役社長

イベント情報- イベント名：なんでも買取隊 in 六本木 ～ブルーサンタとチャリティの宴～- 日程：2025年11月16日（日） 12:00～19:30- 会場：ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター- プロデュース：堀江貴文- 主催：買取マクサス（運営：株式会社マクサス）- 特別協力：ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」- チャリティ先：認定NPO法人日本こども支援協会- 入場料：無料- チャリティ目標金額：1,000万円- 事前相談・来場予約・郵送受付（商品送付も可）- お問い合わせ公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2008248762-OJNqlDRx?uLand=VIz5TL- 公式イベントページ：https://kaitorimakxas.com/2025-horiemon/会社概要

株式会社ペンギントレード（https://penguintrade.co.jp/）

・設立：2018年1月4日

・代表者：代表取締役 佐藤 佑一

・本社所在地：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 5F, 6F

・事業内容：中古ブランド品の買取・販売、BtoBオークション事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社ペンギントレード 広報担当

メール：shintaroyoshida@penguintrade.co.jp