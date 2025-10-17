千葉県九十九里町に、車いすでも楽しめるバリアフリー貸切宿を！10月18日（土）クラウドファンディング開始！

株式会社ダイビジョン

■車いすの方も旅行体験をあきらめない！ 12月、一棟貸切宿をオープン

2025年12月、千葉県九十九里町に、車いすの方向けのバリアフリー貸切宿「nicotto（ニコット）九十九里」がオープンします。 ※「nicottoプロジェクト」（代表：齋藤成輝（株式会社ダイビジョン代表取締役））

オープンにあたり、10月18日（土）21時～12月3日（水）にかけて、クラウドファンディングを実施します。集まったご寄付は、車いすの方がさらに充実した旅行体験をできるよう、「車いす移動できる芝生の庭を備えたガーデンエリアの整備」などに活用します。

車いす利用者が旅を諦めず、安心して楽しめる、バリアフリーの旅行体験を届けたい！ - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)(https://camp-fire.jp/projects/883359/view)

親子で車いすの方と出会ったことがきっかけ

nicottoプロジェクトの活動は、代表の齋藤成輝と父・齋藤儀一が中心となっています。

父・儀一が福祉事業を運営していたことから、親子で車いすの方と接する機会があり、その際に「車いすで宿・観光スポット・レストランのどこにでも安心して行ける旅は難しい」という話を聞きました。

父・儀一も、腰を痛めて車いす生活を送った時期があり、不便さを実感したことから、「車いすの方も家族や仲間とともに楽しめる旅行体験を、私たち親子が長年住んできた千葉県内の観光地で実現したい」、そんな思いで、このプロジェクトを始めました。

「nicotto九十九里」概要

【住所】

千葉県山武郡九十九里町真亀4653-28

【バリアフリーの主な特徴】

・各部屋の出入り口幅：車いすが通れる81センチ

・低い洗面台

・車いす対応のトイレ／風呂

・車いすでも手が届く高さのスイッチ／コンセント

【準備中の主なサービス】

・車いすタクシー提携

・料理／食材準備

・九十九里町周辺のレストランや観光地のバリアフリー情報の提供

車いす対応のリビングで家族・友人と快適ステイバリアフリー対応の屋外BBQスペースウッドデッキとフルフラット動線が生む、開放感あふれる空間車椅子でも利用可能な一棟貸切宿／夜空が広がるプライベートテラス