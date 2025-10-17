丹波の“秋の味覚”と出会える！地域のおいしいものが集結するフードフェス「Farmers Tables」が今秋、東京、大阪、福知山で開催！

京都府福知山市

京都府福知山市と福知山フロント株式会社は、京都北部地域の旬なグルメを通して地域の魅力を体感できるフードフェス「Farmers Tables in FUKUCHIYA EKIKITA」を、2025年11月2日(日)、3日（月・祝）に開催します。さらに、両日ともに福知山鉄道館フクレルでは「鉄道わくわく！フクレル秋フェスタ」を開催。秋の福知山を旅するような食や鉄道との出会いをお届けします。

また、近年「Farmers Tables」は積極的に都市圏にも進出しており、10月19日(日)に初の東京進出が決定しました。丹波の黒枝豆、丹波くりなどの旬の食材が味わえる福知山市内飲食店と生産者のコラボメニューや、黒枝豆や万願寺とうがらしの産直ブースを、自由が丘に出店します。その翌週の10月26日(日)には大阪・中津にも出店します。京都・丹波エリアに位置する福知山の食の魅力を、全国の“おいしいもの好き”の人々に直接届けていきます。

10月には東京・大阪でFarmers Tablesを楽しめます！

Farmers Tablesが東京に初進出します。丹波の黒枝豆、丹波くりなど旬の食材を使った飲食店と生産者のコラボメニューのほか、黒枝豆や万願寺とうがらしの産直ブースをお届けします。

「Tamba Autumn Food Party-自由が丘で味わう、京都丹波の特別な収穫祭-」

＜開催概要＞

■開催日：2025年10月19日(日)12:00～19:00

■会場：de aone TERRACE CLUB

（東京都目黒区自由が丘2丁目15-4 JIYUGAOKA de aone 3F）

「Farmers Tables in 中津」

<開催概要>

■開催日：2025年10月26日(日) 11:00～18:00

■会場：西田ビル周辺 (大阪市北区中津3丁目10-4)

※上記2つのイベントは福知山フロント株式会社独自の取組みとして実施

「Farmers Tables FUKUCHIYAMA EKIKITA」

<開催概要>

今回は、秋の味覚の収穫祭！ 丹波くりを贅沢に使ったスイーツ、北近畿のジビエやスイーツ、農家直送のとれたて野菜や果物まで──会場いっぱいに広がる香り立つ味覚が勢揃いします。毎回大好評の生産者×市内シェフのコラボメニューなど、ここでしか味わえない“ひと皿”をお楽しみください。

「Farmers Tables FUKUCHIYAMA EKIKITA」

■開催日：2025年11月2日(日)、3日(月・祝) 11:00～16:00 ※荒天中止

■場所：福知山駅北口公園

■出店者：福知山市内をはじめとした飲食店や生産者（見込み店舗数：約50店舗）

■主催：福知山市／イベント委託事業者：福知山フロント株式会社

■詳細URL：

福知山フロント株式会社HP：https://www.fukuchiyama-front.co.jp/(https://www.fukuchiyama-front.co.jp/)

Farmers Tables 公式サイト：https://www.farmerstables.jp/(https://www.farmerstables.jp/)

Farmers Tables公式Instagram：https://www.instagram.com/farmerstables2610/(https://www.instagram.com/farmerstables2610/)

※イベント内容は変更になる場合があります。

＜Farmers Tabelsとは＞

京都北部地域のおいしいものが集結するフードフェス！福知山は、大阪・京都と北近畿エリアの各地を繋ぐ京都北部の玄関口！丹波地方の美味しい農産物や日本海の新鮮な魚介、地域の食材の魅力を知り尽くした腕利きシェフが腕をふるってお待ちしています。生産者のこだわりが直接聞けたり、新鮮野菜をその場で購入したりと、京都北部地域の魅力をたっぷりと楽しむことができます。

食を通じた観光誘客を目的に2022年から開催している食のイベントです。

市主催のものとしてはこれまで、大阪中津・福知山市にて合計11回開催しています。

2025年5月の開催は約5,000人の来場者で福知山駅北口公園がにぎわい、報恩寺のたけのこなど福知山の食材で春を感じることができるイベントとなりました。

「鉄道わくわく！フクレル秋フェスタ」

ぬりえやNゲージ運転体験など、家族で楽しめる企画も盛りだくさん。

＜開催概要＞

■開催日：2025年11月2日(日)、11月3日(月・祝) 9:00～17:00

■会場：福知山鉄道館フクレル

＊入館料：高校生以上500円、小・中学生250円、未就学児無料

＊11月3日は「関西文化の日」につき、全員入館料無料

■ 内容：(1)ぬりえコーナー

キッズスペース横のぬりえコーナーにて、自由にどなたでもぬりえをお楽しみいただけます。

完成した作品を入館窓口へお持ちいただくとお菓子をプレゼント！

【11月2日のみ実施】(2) 体験コンテンツ

・Nゲージ運転体験：鉄道模型の運転体験

・当日入館者には、運転シミュレーター無料券(当日有効)が当たる抽選会を実施します。

【11月3日のみ実施】 (3) 全日全員入館料無料

福知山鉄道館フクレルInstagram

https://www.instagram.com/fukuchiyama_railway_museum/(https://www.instagram.com/fukuchiyama_railway_museum/)

■主催：福知山市