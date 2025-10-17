プロeスポーツチーム「REJECT」TEKKEN部門が『Paradise Game Battle 2025』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、TEKKEN部門が、2025年10月18日（土）～19日（日）にコートジボワール・アビジャンで開催される『Paradise Game Battle 2025』（以下「PGB」）に出場することをお知らせいたします。

PGBは、TEKKEN World Tour 2025（以下「TWT 2025」）における「Master」カテゴリーの公式大会です。本大会にはREJECT TEKKEN部門のRaefが出場し、TWT 2025 Global Finals 出場に向けたツアーポイント獲得を目指して世界の強豪と対戦します。

REJECT TEKKEN部門・Raefへのご声援を、何卒よろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：Paradise Game Battle 2025

■ 開催日：2025年10月18日（土）～10月19日（日）

■ 会場 ：コートジボワール・アビジャン

【TEKKEN部門 ロースター】

■ Raef（@luminousRage(https://x.com/luminousrage)）

サウジアラビア出身の風間仁使い。TWT 2024 Global Finalsでは自身最高位となる3位を獲得。

空手のサウジアラビア代表チームに選出された経歴を持ち、医師免許も保有するなど、マルチな才能を持つ注目の選手。

【配信】

■ @tekkenchannel(https://www.youtube.com/@tekkenchannel/streams)

【TEKKEN World Tour 2025】

『TEKKEN 8』の世界王者を決めるツアー形式の公式大会。

世界各地で開催される公式大会での順位に応じポイントが獲得可能で、シーズンを通して累計獲得ポイントの高いランキング上位者にのみ「Global Finals」出場権が与えられる。TWT 2025はMaster+（3大会）、Master（9大会）、Challenger（21大会）、DOJO大会で構成される。

https://tekkenworldtour.com/

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。

新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects