DMM GAMESと小高和剛率いるTookyo Gamesが送るマルチジャンルADV『終天教団』ゲームメディアからのコメントを紹介したアコレードトレーラー公開&5ルート感想投稿キャンペーン開催！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、トゥーキョーゲームス株式会社（本社：埼玉県所沢市、CEO：小高和剛、URL：https://tookyogames.jp/(https://tookyogames.jp/)）とタッグを組んだ最新作『終天教団』にて、アコレードトレーラーの公開と、『終天教団』5ルート感想投稿キャンペーンの開始をお知らせいたします。

■『終天教団』アコレードトレーラー公開！

今年9月5日（金）に発売した、マルチジャンルADV『終天教団』のアコレードトレーラーを公開いたしました。

本トレーラーでは、『終天教団』をプレイいただいたゲームメディアからのコメントを紹介しております。

【『終天教団』アコレードトレーラー】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1HNIWKc7fW0 ]

■『終天教団』5ルート感想投稿キャンペーン開催！

開催期間：2025年10月17日（金）16:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59

10月15日（水）より、『終天教団』をプレイされた皆様の各ルートの感想を、指定のハッシュタグを付けてご投稿いただくと、抽選で5名様にオリジナルB6アクリルスタンドが当たるXハッシュタグキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、『終天教団』をプレイされた皆様の各ルートの感想やイラストを、指定のハッシュタグを付けてご投稿いただき、本作を遊んだご感想はもちろん、お気に入りのキャラクターやシーン、未プレイの方におすすめしたいポイントなど、文章・イラストいずれかの形式でぜひご投稿ください。

さらに、5ルート分の感想をそれぞれご投稿（計5回ポスト）いただくと、景品の当選確率がアップします！

皆様からのご投稿を心よりお待ちしております。

【応募方法】

1：『終天教団』公式Xアカウント（https://x.com/shuten_kyodan(https://x.com/shuten_kyodan)）をフォロー

2：Xにてハッシュタグ「#終天教団法務省ルート感想」「#終天教団保健省ルート感想」「#終天教団科学省ルート感想」「#終天教団文部省ルート感想」「#終天教団警備省ルート感想」のいずれかを付けて、『終天教団』をプレイした感想やイラストをポスト

※ネタバレになる内容やスクリーンショットは控えていただくようお願いいたします

■『終天教団』ファンキット配布中！

『終天教団』を楽しんでいただいているお客様の動画配信等の活動にご利用いただけるファンキットを配布中です。

詳細は下記ページをご覧ください。

【ファンキット配布ページ】

https://shuten-kyodan.com/special/fankit/(https://shuten-kyodan.com/special/fankit/)

■『終天教団』製品概要

『終天教団』は、DMM GAMESと小高和剛氏（代表作ダンガンロンパ等）率いるTookyo Gamesがタッグを組み、ステルスアクションホラーやマルチ視点ザッピングノベルなど、本作1本で異なる5つのゲームシステムを楽しめる「マルチジャンルアドベンチャー」ゲームです。Steam(R)版およびNintendo Switch(TM)北米・欧州版のパブリッシングは、株式会社スパイク・チュンソフトが担当いたします。

▶︎公式サイト：https://shuten-kyodan.com(https://shuten-kyodan.com)

▶︎公式X：https://x.com/shuten_kyodan(https://x.com/shuten_kyodan)

▶︎開発スタッフ

ストーリー：小高 和剛、中澤 工、北山 猛邦 / イラスト：しまどりる / 音楽：高田 雅史

▶︎出演キャスト

斎賀 みつき / 悠木 碧 / 森川 智之 / 小野 大輔 / 小野 友樹 / 村瀬 歩 / 水瀬 いのり/ 伊藤 静

ジャンル：マルチジャンルADV

プレイ人数：1人

言語：日本語 / 英語 / 繁体字 / 簡体字

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / DMM GAME PLAYER / Steam(R)

CERO：D

発売日：2025年9月5日（金）全世界同時発売

価格：通常版：6,980円（税込）/ デジタルデラックス版：9,180円（税込）

▶︎ご購入につきましては、公式サイトをご確認ください。

https://shuten-kyodan.com/products/(https://shuten-kyodan.com/products/)

(C)2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.