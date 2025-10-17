【JR品川駅】おいもサブレサンドの『OIMO MERCI（オイモメルシー）』が10月15日(水)よりPLUSTA Gift品川幹線南改札内にて期間限定出店

OIMO MERCI（オイモメルシー）おいもサブレサンド

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、さつまいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』をPLUSTA Gift品川幹線南改札内にて10月15日(水)～29(水)の期間限定で出店します。今回はOIMO MERCIの定番商品、2種類のさつまいもを使用した「おいもサブレサンド詰め合わせ」をラインアップし皆様のご来店をお待ちしております。



【販売情報】


販売場所：PLUSTA Gift品川幹線南改札内


販売期間：10月15日(水)～29日(水)


営業時間：6：30～22：00


※営業時間は変更となる場合がございます。


※最終日は10：00頃までの販売となります。


販売商品：おいもサブレサンド詰め合わせ6個入/12個入



≪商品名≫　おいもサブレサンド詰め合わせ


OIMO MERCIの定番人気商品。


きれいな色味でやさしい甘さのむらさき芋と、クリーミーで濃厚なさつま芋を練り込んだ２種類の厚焼きサブレで、おいものチョコレートをサンド。
香ばしく焼き上げた、彩り豊かなきいろとむらさきの2種類のサブレサンドの詰め合わせです。


価格：6個入1,242円（税込） / 12個入2,484円（税込）






【ブランド説明】


OIMO MERCI（オイモメルシー）　


～ Oimo meets Paris ～


おいしいお芋がパリに恋をして


それはそれは美味しくて


お洒落なスイーツとなりました。






このコンセプトのもと、日本のさつまいもをパリ仕立てのおしゃれな焼き菓子に仕立てました。


OIMO MERCIのこだわりとして、商品の特徴ごとに品種を変え、ていねいに厳選したさつまいもを使用した焼き菓子を中心にラインアップしています。



URL: https://www.amine.jp/f/oimomerci


公式Instagram： https://www.instagram.com/oimo_merci/






【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481 　(平日9：00～17：00)



※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。