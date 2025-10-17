大阪・関西万博イタリア館展示作品を大阪芸術大学で特別公開！イタリアンブランドモレスキンと大阪芸術大学の共同プロジェクトアートコンペティション「Unleash Your Genius」受賞作品を特別展示

大阪芸術大学

大阪芸術大学（学校法人塚本学院／所在地：大阪府南河内郡／学長：塚本邦彦）は、2025年10月16日（木）から10月21日（⽕）までの間、本学芸術情報センター回廊ギャラリーにて、イタリアンブランドのモレスキンとの共同プロジェクトであるアートコンペティション「Unleash Your Genius（才能を解き放つ）」の受賞作品を特別展示いたします。

今回展示する受賞作品は、大阪・関西万博イタリア館で国際的に展示されたほか、全国のモレスキン直営店で巡回展示されるなど、大きな注目を集めました。本特別展では大阪・関西万博イタリア館でも展示されていた最優秀賞、優秀賞2点の3作品と、日本国内のモレスキン直営店にて展示された７作品のポスターおよび、モレスキンのノートをアート作品として創作した作品を特別展示します。

■共同プロジェクト実施の背景

ゴッホやピカソも愛用した伝説的ノートブックにインスピレーションを受けたイタリアンブランド、モレスキンは、ブランドのメッセージ「Unleash Your Genius（才能を解き放つ）」を伝えるキャンペーンとして、2025年4月より大阪芸術大学との共同プロジェクトを開始しました。

この取り組みは、2025年前期のデザイン学科3年生の授業「デザインプロジェクト」内で行われ、同学科の山角悦三客員教授が指導にあたりました。参加した23名の学生たちは、様々な発想で「才能を解き放つ」というテーマを表現し、できあがった作品を撮影してポスターを制作。各自の創造性が発揮された多彩なポスター作品が提出され、学内での一次審査とモレスキンとのオンライン審査を経て、受賞作品が決定しました。

■大阪・関西万博で注目を集めた「Unleash Your Genius（才能を解き放つ）」受賞作品を特別展示

本上位受賞作品は2025年7月31日（木）～8月23日（土）の間、大阪・関西万博イタリア館で開幕したモレスキンの世界巡回展「Detour Osaka」にて展示されたほか、最優秀賞・優秀賞・奨励賞を受賞した作品の一部は、8月14日（木）～9月30日（火）の期間中、全国のモレスキン直営店で巡回展示され、多くの人の注目を集めました。

この度の特別展では、大阪・関西万博イタリア館でも展示されていた最優秀賞、優秀賞2点の3作品と、日本国内のモレスキン直営店にて展示された７作品のポスターおよびモレスキンのノートをアート作品として創作した作品を展示いたします。各ポスター作品には、Roland DG(ローランド ディー.ジー.)の最先端UVプリント技術が用いられ、学生たちの自由な創造性と最先端のテクノロジーが融合した、高精彩かつ立体的な質感を実現している点も見どころです。学生たちの創意工夫とモレスキンノートの奥深い魅力を感じられるこの機会に、ぜひ足をお運びください。

特別展の内観ポスター展示の様子モレスキンのノートをアートとして創作した作品■特別展示概要

タイトル：「Unleash Your Genius」特別展

場所 ：大阪芸術大学 芸術情報センター 回廊ギャラリー

日程 ：2025年10月16日（木）～10月21日（⽕）

時間 ：10:00～18:00

※日曜日（10/19）は休館日となります

※最終日（10/21）は13:00までの展示となります