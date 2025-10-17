【JAF滋賀】「運転のクセ」と「身体能力の変化」を実技で確認

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、11月11日（火）に月の輪自動車教習所（滋賀県大津市）で、50歳以上のベテランドライバーを対象とした交通安全講習会「ドライバーズセミナー シニアコース（半日）」を開催します。



このセミナーは、マイカーを使用し、事故につながりやすい場面を実技で体験することで、安全運転への意識向上をはかるものです。見通しの悪い交差点の通過方法や急ブレーキ、死角確認など、陥りやすい事故形態を想定した体験カリキュラムを行います。参加者は、自分の運転のクセや身体能力の変化を体感し、今後の安全運転につなげることができます。

カリキュラム「クルマの死角の確認」カリキュラム「多段階停止」

ドライバーズセミナー シニアコース（半日）開催概要

■開催日時

11月11日（火）12:00～16:30 ※小雨決行

■開催場所

月の輪自動車教習所(大津市月輪1丁目6‐1）

■主なカリキュラムの内容

クルマの死角確認、多段階停止、スラローム、急ブレーキ ※講習内容は変更になる場合があります

■参加条件

任意保険加入の3・5・7ナンバーの自家用自動車（ABS付き車両に限る）で参加可能な

運転歴1年以上かつ50歳以上の方

■参加費用

会員1,100円 一般2,200円 ※交通安全協会会員はJAF会員と同額

■応募締切

11月2日（日）※応募多数の場合は抽選

■申込方法 ウエブ申込（下記該当ページよりお申し込みください）

https://jaf.link/drivers-seminar-20251111