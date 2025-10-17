美容大国韓国で人気をあつめる次世代痩身マシンが日本に上陸！1秒リフト“Thermawave(TM)”

株式会社リツビ

化粧品・美容機器の卸業・企画・開発・輸入を行う株式会社リツビ（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長：篠崎 信一）は、韓国発の次世代マイクロ波リフティングマシン「Thermawave(TM)（サーマウェーブ）」（施術名：In Core Shape(TM)）を、日本総代理店として販売開始いたします。本製品は、韓国を中心に話題をあつめる次世代技術マイクロ波を使用した痩身マシンであり、肌への負担を抑えた即効性のあるリフティングを実現します。

10月20日（月）-22日（水）にインテックス大阪にて開催される「ビューティーワールドジャパン大阪」にて初お披露目いたします。

【ビューティーワールド ジャパン 大阪 概要】

会期：2025年10月20日（月）～22日（水）

会場：インテックス大阪

イベントページ：https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

出展小間番号：コスメティックゾーン3-B011

サーマウェーブ公式サイト：https://www.ritsubi.co.jp/product/incoreshape/

サーマウェーブ公式Instagram：https://www.instagram.com/thermawave_jp/

【背景】

長く美容機器の主流といえばラジオ波テクノロジーがあげられました。そんなラジオ波よりも高い周波数を持つ“マイクロ波テクノロジー”が韓国をはじめとし、世界各国の美容医療分野で急速に注目を集めています。

年齢によるたるみやフェイスラインのゆるみ、ボディラインの崩れに悩む男女から高い関心を集める新しいアプローチとして人気が拡大しています。

その中でも、韓国で確かな実績を持ち、多くの著名人やインフルエンサーから支持される人気マシンとして話題の「Thermawave(TM)（サーマウェーブ）」が、このたび日本に上陸します。

近年エステティック業界ではHIFU（ハイフ）施術が制限される中、

安全性と効果の両立を目指す新たな選択肢として、Thermawave(TM)が多くのサロンオーナーから注目を集めています。

【新製品Thermawave(TM) の概要】

Thermawave(TM)は、国際的な医療・産業規格（ISMバンド）に基づいた2.45GHzの高出力マイクロ波を採用。

独自開発のバイオモジュレーション技術「MELAUHF（Micro Emission Light Amplification Ultra High Frequency）」により、深部組織へのエネルギー伝達を最適化し、真皮層から皮下脂肪層までを的確に加熱します。

Thermawave(TM)による施術「In Core Shape(TM)」では顔のたるみへのリフティング効果、ボディへのシェイプアップ効果、肌のハリ・弾力の改善、脂肪代謝の促進など複合的なエイジングケアを同時に実現します。

【Thermawave(TM)の特徴】

■ 「MELAUHF」による深部への加熱

独自技術「MELAUHF（メラウーフ）」は、電子レンジに用いられるテクノロジーであり水分子に働きかけ深部から熱を発生させる “誘電加熱”方式で熱を発生させます。脂肪細胞に含まれる水分子にアプローチをすることで、肌表面を保護し高い安全性を保ちながら組織の深部加熱との両立を実現しました。

■ 皮膚を保護するヘッドクーリング機能

ハンドピースには最大-5℃の強力な冷却システムを搭載。これにより肌表面への負担を抑えながら、深部の加熱が実現しました。

施術後の腫れや痛みといったダウンタイムはなく、安心してお使いいただくことができます。

■痩身マシン「エンダモロジー(R)」との組み合わせメニューを展開

Thermawave(TM)の開発メーカーであるLPHYSIO（エルフィジオ）は、セルライトケアで世界中に愛される痩身マシン「エンダモロジー(R)」の韓国総代理店でもあります。

Thermawave(TM)による施術In Core Shape(TM)はエンダモロジー(R)との組み合わせメニューを展開しており、施術の相乗効果により韓国では大好評のメニューとなっています。またIn Core Shape(TM)はエンダモロジー専用ウェアを着た上から施術することが可能であり、ウェアのままで施術ができる快適さにより、エンダモロジーをすでにご愛好いただいている方からも人気のメニューとなっています。

【施術効果】

・施術後すぐにフェイスラインのリフトアップを実感

・肌のハリ感・ツヤ感の向上

・二重あごなど脂肪が多い部位のサイズダウン・フェイスライン・ボディラインの引き締めサポート

※効果には個人差がありますが、わずか1回・15-20分の施術で変化を実感されたモニター事例が複数報告されています。

【開発メーカー】

LPHYSIO（エルフィジオ）は、韓国に本社を構えるメディカルビューティー企業で、LPG エンダモロジー(R)の韓国総代理店としても知られています。

「Life（生活）×Physio（理学療法）×Orientation（方向性）」を理念とし、

フィットネス×セラピー×栄養の“三位一体のアプローチ”で健康的な美を追求しています。国内外で直営およびフランチャイズサロンを展開し、常に現場の声を製品開発へフィードバックすることで、革新的な機器を生み出しています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社リツビ

所在地 ： ＜福岡本社＞

〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル

＜東京本社＞

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11

東京ファッションタウンビル東館8F

代表者 ： 代表取締役社長 篠崎 信一

設立 ： 1993(平成5)年4月

事業概要： 化粧品／美容機器の輸入・卸業／商品企画・開発／

健康食品／通販業

URL ： https://www.ritsubi.co.jp/