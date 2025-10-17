こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「エディオン旭川豊岡店」新設オープンのお知らせ
株式会社エディオンは、2025年10月30日（木）、北海道旭川市に「エディオン旭川豊岡店」を新設オープンいたします。
「エディオン旭川豊岡店」は、旭川市豊岡に新たにオープンする複合商業施設「フレスポ旭川龍谷」内に、北海道内9店舗目の直営店として出店いたします。また、中古スマートフォンなどの販売をおこなう「ゲオモバイル エディオン旭川豊岡店」やトレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」も開設いたします。
当社のコーポレートメッセージであります「買って安心 ずっと満足」のもと、お客様の暮らしに合った最適な商品のご提案や、きめ細かなサービス・修理対応をおこない、末永くご愛顧いただける店舗を目指してまいります。
【エディオン旭川豊岡店 店舗イメージ】
【エディオン旭川豊岡店 オープニング5日間限定イベント】
■エディオン旭川豊岡店で、期間中に合計3,000円（税込）以上お買い上げのお客様には北海道日本ハムファイターズのサイン入りユニフォームや応援グッズなどが当たる抽選会にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
■各日、先着500名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン旭川豊岡店 特長】
■テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの生活家電商品、パソコン・プリンターなどの情報家電商品、docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobile、Rakuten Mobile、EDION SIM、iPhone含むSIMフリー端末などの通信機器、電池・管球・プリンターインクなどの最寄り品を取り扱う、総合家電専門店です。
※画像はイメージです。
■お客様に実際に見て、触って、納得していただけるように多くの商品を体感できる展示をおこなっております。
例えば、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど話題の最新家電を中心に、実際に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
■お客様に売場で“季節”や“旬”の家電を感じていただけるような演出をおこなっております。
例えば、秋の味覚を楽しむ家電やエコに暖まる暖房器具、アウトドアや防災にもオススメのポータブル電源の提案など、商品を使用したときの便利さや楽しさも実感いただける提案をおこなっております。
おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこなっております。
※画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレの空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。
おもちゃ・テレビゲームを取り扱う「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、最新のゲームソフトや各種ゲーム機器本体、おもちゃなど豊富に取り揃えております。
※画像はイメージです。
【エディオン旭川豊岡店 サービス】
■配送・メンテナンスサービス
即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
※画像はイメージです。
■各種サービス
「エディオンカード」は、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、お買い上げいただいた5,500円（税込）以上の指定商品に長期修理保証を提供しております。
年会費無料で、対象商品22品種の長期修理保証とお得なクーポンが届く「エディオンアプリ」もご用意しているほか、対象のポイントサービス※（以下ポイントサービス）のご利用も可能です。
お買い上げの際には、各ポイントサービスから選べるポイントと、エディオンポイントを同時に貯めることができます。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
【エディオン旭川豊岡店 概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/120303/120303_web_1.png
店舗の詳細につきましては、以下をご確認ください。
https://my.edion.jp/r/8d82a7c5bf
【エディオン旭川豊岡店 アクセスマップ】
