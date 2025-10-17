「エディオン旭川豊岡店」新設オープンのお知らせ

※画像はイメージです。■お客様に実際に見て、触って、納得していただけるように多くの商品を体感できる展示をおこなっております。例えば、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど話題の最新家電を中心に、実際に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。