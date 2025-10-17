オーディオ通信モニタリング市場の動向、シェア、規模、トレンド、需要、成長分析および予測（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に『オーディオ通信モニタリング市場：コンポーネント別（ソフトウェアおよびサービス）、導入形態別（クラウドベースおよびオンプレミス）、業種別（BFSI〈銀行・金融サービス・保険〉、ヘルスケア、政府、小売、IT・通信）、機能別（通話録音、通話分析、コンプライアンス監視、品質管理）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、オーディオ通信モニタリング市場の将来予測評価を提供している。さらに、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている
オーディオコミュニケーション監視市場の概要
オーディオコミュニケーション監視市場とは、主に高度に規制された産業分野において、音声通信の記録・分析・保存を行うソリューションを指すものである。この市場は、金融業界などに見られる厳格なコンプライアンス要件によって牽引されており、取引および顧客とのやり取りを記録することで、不正行為の防止および市場の健全性の確保を目的としている。
主な成長要因としては、規制範囲の拡大、紛争解決の必要性、コンタクトセンターにおける品質管理の向上が挙げられる。市場は現在、AIによる文字起こし、感情検出、キーワード抽出などの分析技術の進化によって変化している。データプライバシーへの懸念は残るものの、需要は堅調であり、オンプレミス型システムからスケーラブルなクラウドベースのソリューションへと移行が進んでいる。
Surveyreportsの専門家による市場調査の結果、オーディオコミュニケーション監視市場の規模は2025年に約31億米ドル（$3.1 \text{ billion}）を生み出したことが確認された。さらに、この市場の収益は2035年末までに約132億米ドル（$13.2 \text{ billion}）に達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は約16.3%と見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なオーディオコミュニケーション監視市場分析によれば、同市場の規模拡大は、規制遵守要件の増大、厳格なコンプライアンスおよび法的義務、AI搭載分析技術の導入、クラウドベースの監視ソリューション採用の増加といった要因によって促進される見込みである。オーディオコミュニケーション監視市場における主要企業としては、NICE Ltd.、Verint Systems Inc.、Cisco Systems, Inc.、Genesys、Avaya Holdings Corp.、8×8, Inc.、Enghouse Systems Ltd.、SAP SE、Atos SE、Mitel Networks Corp.、Samsung SDS、Tata Communications Ltd. などが挙げられる。
また、当社のオーディオコミュニケーション監視市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査報告書は、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込んでいる。
目次
● 国別におけるオーディオコミュニケーション監視市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価である。
