LINEヤフーコミュニケーションズと福岡市が共働で実施した「屋台DX」が優れたクリエイティブを表彰する「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて＜ACCシルバー＞を受賞

LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社（本社：福岡市博多区、以下当社）は、 福岡市と共働で実施した「屋台DXプロジェクト」で、日本最大級のクリエイティブアワード「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて、応募総数2,263本の中からブランデッド・コミュニケーション部門 Cカテゴリー＜ACCシルバー＞を受賞しました。

■「屋台DXプロジェクト」とは

「屋台DXプロジェクト」は福岡市を代表する観光資源でもある屋台をデジタル技術で革新し、持続的な発展と地域文化の魅力最大化を目指し、2024年7月にスタートした福岡市とLINEヤフーコミュニケーションズの共働プロジェクトです。

屋台のLINE公式アカウント「FUKUOKA GUIDE」上で、利用者が質問した内容について、博多弁で対応する生成AIを搭載したチャットボット機能「AIおいちゃん」や、様々な条件で利用者に合った屋台の検索や、営業状況をリアルタイムに確認することができるサービスを提供しています。

〈参考〉

- 「AIおいちゃん」が博多弁で案内 生成AIが利用者にぴったりの屋台をLINE公式アカウントで提案https://lycomm.co.jp/ja/press/2024/072410

■「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」とは

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、総務大臣賞／ACCグランプリは、クリエイティブ業界で活躍する関係者の大きな目標となっています。

当社では、2021年に福岡市LINE公式アカウントを活用した「とつぜんはじまる避難訓練」でメディアクリエイティブ部門＜ACCシルバー＞を受賞しており、今回が２度目の受賞となります。

（公式サイト：https://www.acc-awards.com/）

（入賞作品リスト：https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/bcc.html）

■受賞コメント（スマートシティ本部 本部長 南方尚喜）

このプロジェクトは、就職を機に初めて福岡で暮らし始めた新入社員と、彼女の心と胃袋の拠り所になる屋台との出会いがスタート地点でした。ただ美味しいだけでなく、人情味や温かさがあり、それは一軒一軒違う魅力を持っていることを発見した彼女は、そのことをもっと多くの観光客や地元の人に知ってもらい、屋台に足を運ぶきっかけをつくりたいという思いを持ち、プロジェクトマネージャーとして企画を進めていきました。

今では100を超えるすべての屋台が業務負担を増やさずにDXを享受でき、毎晩約700人（※）がこのサービスを使って魅力的な屋台と出会うことができています。以前にも増して、屋台の暖簾がくぐりやすくなりました。テーマはデジタルですが、アナログな人と人との温かいつながりが成功の要因だと思います。この素晴らしいプロジェクトを共に創ってくださった福岡市屋台課および100を超える屋台の皆さまに厚く御礼申し上げます。

（※2025年6月時点）

LINE公式アカウント「FUKUOKA GUIDE」

ID： @fukuokacity_guide

友だち追加リンク： https://lin.ee/lk1zKZZ

