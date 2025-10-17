XINGYI（シン・イー）社製床面加工装置の販売開始

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市 社長：永井 淳）は、10月から中国XINGYI社（以下、「シン・イー社」）の床面加工装置の輸入販売を全国で開始しました。

シン・イー社の床面加工装置

シン・イー社は1999年に床面用石材のメンテナンス会社として設立され、現在では業界を代表する機械メーカーの一つです。高品質な遊星グラインダをはじめとする床面加工装置、工業用掃除機を製造し、世界中にサービスを提供しています。

当社は働く人の安全と健康を提供しています。人が常に触れる空気そして床に対し、環境改善を行う事業を展開しております。床事業では国内の工場・倉庫に対し、作業しやすく、維持が容易な床で生産性と安全性を向上させる、コンクリートを研磨して仕上げる「磨き床(R)」を提供しており、工場の環境改善、ライン変更で採用頂いております。また公共施設等においても維持管理の容易さや、樹脂等を使用しない低環境負荷の床として採用実績があります。

当社では従来から床面加工装置を取り扱っておりましたが、大型の専門業者向けラインナップでした。あらたに小型から大型の装置まで広範囲に展開しているシン・イー社の製品を取り扱うことで、国内中小の左官業、土間工事業やリフォーム業に対しても装置が提供できるラインナップとなります。

シン・イー社のギア駆動式のリモコン遊星グラインダをはじめとする床面加工装置は、コンクリート床面の下地処理、平滑化、研磨仕上げから防水施工の下地、既設床面の塗膜・接着剤除去、レベルダウン等の様々な用途で使用されており、建設作業者の負荷を軽減し、生産性と品質を向上させる製品です。シン・イー社の多彩なバリエーションで、作業や用途に適した装置を提供いたします。

■主な取扱い製品

・遊星式グラインダ

・スカリファイア（斫り機）

・ショットブラスト

・集塵機、掃除機

製品詳細につきましては、弊社のWebページよりご確認ください。

HTG 商品ラインアップ｜環境｜新東工業株式会社(https://www.sinto.co.jp/product/floor/blastrac_htg/htg_lineup/)

また装置を実際に体感して頂くことができるワークショップを弊社幸田事業所に開設しており、

能力や操作感覚の確認、購入後の装置のメンテナンストレーニング、定期的な商品体験会を行っております。

シン・イー社の床面加工装置（左）と体験会の模様（右）

【装置に関するお問い合わせはこちら】

エコテックカンパニー 営業グループ

電話：0564-83-5070、FAX：0564-63-6536